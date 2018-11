El temporal de viento causa decenas de incidentes en Mallorca

El temporal de viento que ha azotado este lunes Mallorca ha dejado al menos una decena de incidentes relacionados, en la mayoría de los casos, con la caída de árboles o mobiliario urbano.

Las fuertes rachas se han hecho notar en toda la Isla. En Pollença, ramas arrancadas, postes metálicos caídos o vallas por el suelo son algunos de los daños materiales que se han registrado.

El viento ha destrozado la exposición itinerante Historia del Turismo en las Balears y han volado toldos y sillas de algunas terrazas.

El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, ha evitado utilizar el término 'cap de fibló' y ha explicado la situación vivida como «unos minutos muy violentos» o «una fuerte ponentada».

Mallorca es uno de los puntos de la geografía española en riesgo esta jornada por el fuerte viento, según la Agencia Estatal de Meteorología. En Andratx, un pino de 30 metros caía sobre la carretera que une el municipio con Camp de Mar, lo que ha provocado retenciones de tráfico al quedar la vía cortada hasta la retirada del árbol.

En Palma también se han notado los efectos del temporal. En la plaza Progreso un gran árbol caía sobre varios vehículos, sin tener que lamentar heridos. Las rachas han sido tan fuertes que hasta el punto informativo que había instalado Emaya sobre la recogida de materia orgánica en Son Peretó ha tenido que ser retirado. Los técnicos municipales y de los contratos del Servei de Parcs i Jardins del área d’Infraestructures i Accessibilitat de Cort han actuado en siete puntos de Palma para retirar árboles caídos. Se ha retirado un árbol que caído sobre una furgoneta y una moto en la plaza Progrés, otro en el camino de Son Vida, en la calle Avisador, en la costa del Gas, la calle Illa de Xipre y en a la zona de Ciutat Jardí. En la calle Antoni Llabrés Morell se han realizado trabajos preventivos ante un árbol que amenazaba caída.

Us informam que ara mateix (14 h) hem hagut de desmuntar la taula informativa per la pluja i el vent. Si la situació millora, intentarem tornar a muntar-la a partir de les 16 h. ????

Us demanam disculpes per les molèsties. https://t.co/zHEy4OyA3P