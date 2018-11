Sacramento, la mujer apuñalada en Palma, no tuvo oportunidad de defenderse

La mujer que ha sido apuñalada la tarde de este viernes en un centro comercial de Palma no tuvo oportunidad de defenderse. Sacramento Roca, de 36 años, ha fallecido a consecuencia de las, al menos, cuatro puñaladas que ha recibido en el pecho por parte de su expareja.

Los hechos han tenido lugar a las puertas de Conforama, en la calle Aragón. Según informaciones a las que ha tenido acceso Ultima Hora, el homicida «no aceptaba que Sacramento le hubiera abandonado».

El hombre de 44 años, cuya profesión es la de vigilante de seguridad, ha intentado huir del lugar de los hechos, pero ha sido retenido por unos viandantes hasta que la Policía ha llegado y se ha hecho cargo de él.

El Consell de Mallorca ha condenado «de forma contundente» la violencia de género y el asesinato machista de Palma. Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha sumado a las condolencias y ha dado su apoyo a la familia y amigos de la víctima.

Una dona de 36 anys ha estat assassinada a Palma per la seva exparella. Moments de molt de dolor i ràbia. Els meus pensaments estan amb els familiars i amics de la víctima. Les paraules no arriben per expressar els sentiments davant aquests fets. https://t.co/PB5ErrHUQW