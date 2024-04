Muchas veces he sentido envidia de los habitantes de los Países Bajos. Me gusta su selección de fútbol, el Ajax y el PSV ; los pintores Johannes Veermer, El Bosco, Rembrandt, Frans Hals, Van Gogh, Mondrian; el filósofo Erasmo de Rotterdam o el escritor Cees Nooteboom. Incluso me gusta el queso Gouda y durante un tiempo fui fan del ciclista Tom Dumoulin (ganó el Giro de 2017). Ahora además hay que añadir a la lista los supermercados Jumbo. La cadena –que además patrocina el equipo de ciclismo homónimo- ha instaurado en 200 de sus hipermercados las llamadas ‘cajas lentas’. Son cajas en las que los usuarios pueden comprar tranquilamente y hablar un rato con los cajeros para combatir la soledad. Ahora que proliferan las cajas rápidas, los autopagos y los autopréstamos hay que saludar la iniciativa y recordar que eso es lo que ofrecen todos los comercios de barrio de casa: calidad y humanidad.