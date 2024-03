N’hi ha alguns que s’omplen la boca defensant la Constitució, però s’obliden d’aquelles parts que no els agraden, com per exemple l’article 3, que parla de la cooficialitat de les llengües «espanyoles». N’hi ha també que acusen a uns altres de vendre’s per un grapat de vots amb l’únic objectiu d’aconseguir el govern, oblidant-se dels casos en els quals ells cometen aquesta mateixa «fellonia». Tot això ve pel sotmetiment del PP balear a Vox en la qüestió del català tal d’aconseguir el Govern de la Comunitat, una llengua espanyola i molt espanyola d’acord amb la Constitució. Posen per davant els seus interessos respecte a una qüestió que a Balears portava anys pactada i que no generava conflicte amb l’excepció del període de Bauzá que ens va sotmetre a una tensió innecessària. Per descomptat, tampoc existia una exigència o preocupació col·lectiva demandant aquest assumpte, excepte als caps dels diputats de Vox. No han escoltat ni pactat amb la comunitat educativa un assumpte que és de vital importància: l’educació dels nostres fills. No han escoltat les seves opinions, no han tingut en compte un sistema que, sense ser perfecte,no té el seu principal dèficit en aquest assumpte si no en la falta de recursos humans i materials. No havien considerat el cost econòmic, no hi ha planificació organitzativa, actuen des de la ignorància i van com a polls sense cap donant solucions absurdes. Senyors i senyores del PP i Vox, el problema de l’educació a Balears no és el català, que d’altra banda és la llengua materna de la majoria dels balears, ho dic perquè vostès respecten molt això de la maternitat i aquí sembla que volen provocar un avortament. El bilingüisme sempre ha estat riquesa i propicia l’obertura i la facilitat per a comprendre els altres. Potser haurien d’haver estudiat en català.