Mu mare, on és ‘la prova’? Estic febrosa. Uf, ja l’he cagada. Per a més inri, hauré de fer un apart. Els joves no saben què és ‘la prova’. Mu mare i jo som antigues i quan s’incorporà el barbarisme ‘termòmetre’ al català, mu mare i jo ens oposàrem. Som brodadora i professora i feim part de la common people. Per paga, el barbarisme fou acceptat per l’upper class dels galens (ai, quan ho llegesqui el meu estimadet upper).

El meu metge personal ha vengut i m’ha enxampat en ple deliri. Cantava, a plens pulmons, nous sommes les enfants de la patrie… Sa mama m’ha fet una senya. Bon dia, benvolgut Vicenç! Bonjour, chère Joana! Ell no és un upper, és un metge humanista. Vicenç, confii en tu, sé que mai no me mentiràs. He apercebut certes anomalies. Felipe, rei, intervé en solitari i té el semblant groguenc. On és Letizia, reina? On és? La febra m’ha abatut. Mira aquests enllaços i ho entendràs tot!

Reflexions d’una dona. Quan Felipe, rei, mira a Letizia, reina, la seva esposa i mare de les seves filles, ho fa com si l’hagués trobada en una soll de porcs senglars. El respecte, mai no s’ha de perdre. Encara que Felipe, rei, senti tírria i odi per Letizia, reina. Esper ser entesa. Som republicana i una part del sou de Felipe, rei, prové dels meus impostos. Esper que sigui respectuós amb Letizia, reina. Felipe de Borbón y Grecia desafià les lleis monàrquiques i se casà amb la dona de la que s’enamorà, una plebea, Letizia Ortiz. Però les coses no anaren bé. Letizia, reina, fou infidel. Llavors, el patriarcat més cavernari feu sang. La reina Letizia fou titllada d’adúltera, infidel, meuca, puta. En canvi, el pare del rei Felipe, Juan Carlos I, rei emèrit, fou un adúlter sistemàtic. I va considerat un machote, un mascle aguerrit i sexualment impetuós, un campechano. La premsa cortesana l’afalagà fins al vòmit i Jaime Peñafiel fou el llepaculs oficial.

La reina Letizia ha fet trontollar la Monarquia, que no està preparada per a un ensurt d’aquest calibre, per a que una reina fos infidel! La resposta de Zarzuela: aïllar-la. La de Felipe, rei: anar a esquiar amb amics i alguna amiga. El saldo es: el ridícul esbalaïdor de la Monarquia i el linxament indigne i públic d’una dona.