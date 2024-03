Anonadado ante el silencio de la izquierda, sobre todo de la radical, sobre la apuesta europea de incrementar el PIB sobre armamento. Triste por el silencio de la intelectualidad. Creo que debemos realizar una reflexión sobre esta apuesta de silencio de los corderos. Todo el montaje alrededor de Ucrania y ahora Palestina responde a que somos las marionetas de Biden en su estrategia de continuar siendo el dueño del planeta, especialmente ante el imparable ascenso de China, que también tiene sus marionetas y aliados. Corea del Norte, Rusia e Irán como actores principales. India jugando con la ambigüedad. La neutralidad es la postura ideal. Soy consciente del entramado de intereses que complican la neutralidad. Pero, los lobbys del mercado no pueden arrastrar a los Estados a cumplir sus propósitos. Donde queda la dignidad y respeto a la ciudadanía. Las necesidades reales de Europa es asumir que somos un continente moribundo con aires de grandeza y quebrados desde el punto de vista económico. Con escaso poder político en el orden planetario, por mucho que el patético Borrell y la mediocre Von der Leyen no lo asuman. Palestina es un tema que debe arreglar la ONU. Los países árabes deben asumir las ayudas a sus hermanos. Exigir a Hamas la salida inmediata de Palestina. Crear Estado Palestino y los petrodólares que haga la reconstrucción. Si Hamás sale del escondite y abandona el escudo humano de los pobres palestinos, Israel concluirá su guerra de autodefensa. El pitorreo de que Rusia quiere invadir Europa no se lo cree nadie.

Recuerdo que Ucrania no pertenece a la UE. Que Biden ponga dinero y armas si quiere jugar a la guerra. Nosotros invirtamos en investigación, política social, educación y salud. Ponerse a trabajar sobre la inmigración. Dejando el postureo y afrontando la realidad. Sánchez debe madurar y abandonar su narcisismo y ansias de notoriedad internacional y trabajar para España, no para sus intereses. Si los intelectuales y la izquierda de antes existieran, estarían en ebullición por negarse a invertir en armamento. Están desnortados, dirigidos por mediocres sin otra ideología que no sea el poder y la moqueta. La falacia de que el armamento es para preservar la paz. Es sólo un pretexto. No tenemos recursos ni capacidad para enfrentarnos a los gigantes asiáticos. Es más inteligente negociar. La industria china y la venta de gas y petróleo por parte de Rusia no desean un enfrentamiento con Europa. Necesitan su mercado. El tercer mundo es un objetivo de Occidente por su riqueza natural. Pero otra vez el eje chino-ruso se ha adelantado. Analicemos sin fantasías de inmaduros y optemos por oponernos a la subida de la tensión mundial. Apostemos por lo racional, pactar neutralidad y trabajar sobre los problemas reales e Europa.