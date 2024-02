Som pomposos i extravagants. Feim part d’una camarilla d’aguerrits amics i amigues i no podem romandre palplantats per més temps. Ens dol estar al corrent que les cariàtides del Parlament de les Illes Balears dormen amb respiració assistida des de gener de 2024. A finals de l’any 2023, ja hi havia maror, però fou a finals de gener quan esclatà tot. Llavors, cinc diputats de Vox escenificaren una grotesca excisió. Me captivà el títol orwellià del text de Nekane Domblás d’aquest diari (el 30 de gener): «Vox se fractura tras la rebelión de cinco diputados contra la autoridad de Abascal.» Aquest altre titular de Domblás és molt plàstic: «Vox se rompe». Tan de bo fos és així, afegesc jo. Els de la quadrilla estam enfurismats amb els histrions voxeros. La nostra incursió serà imminent: Save the cariàtides now. Tots tenim un malnom, a mi me diuen Opulenta Lover.

Aquesta pretenciosa i ufanosa introducció es tan ridícula i fanfarrona com els diputats de Vox. Però hi hi una diferència mastodòntica entre els de Vox i jo. La seva presència a la cambra de representants balear és diáfana. Els que elegiren la papereta de Vox ho feren perquè estan d’acord amb tot el que defensen. No perquè trampejassin ni per jugar brut ni per implosionar el seu grup parlamentari. Pens que els de Vox són uns aficionats; no estimen la política ni vengueren a fer política. Torres Blasco, també en aquest diari, explicà (el 31 de gener) que els rebels de Vox «se quedan con la cuenta del dinero del grupo». Aquests si que són vius! Vox representa l’antipolítica. Així ho pens i així ho dic. Amb l’erràtica estratagema, els de Vox fan perillar la democràcia i amb els seus jutipiris bufonescos s’erigixen en la befa dels ultres més integristes; el sistema parlamentari trontolla quan depèn de Vox. A més, els ultres intriguen amb seu rocós cervell. Posen la mare dels ous damunt la taula i conclouen: hem de fer petar el sistema des de dedins. Tothom ha vist que heu estat a punt de l’extinció! Marga Prohens, del PP i presidenta el Govern de les Illes Balears, s’encabota en dir que governa en solitari. Però mai no havia estat tan aprop de l’abisme. I si els rebels li reclamen la lluna? Els de Vox no voldran saber res del seu fracàs llunàtic!