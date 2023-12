A cops, he de menester allunyar-me per diagnosticar un assumpte. L’afer que abordaré avui me pertorba. El vicepresident del Govern del PP, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i, alhora, portaveu de l’executiu balear, Antoni Costa, llenegà amb estrèpit, un esguerro colossal. La campanada aparegué en tots els mitjans balears i en els del país. El 27 de novembre, un diari tan poc suspitós com El País publicà que Costa nomenà alt càrrec «a un amigo sabiendo que estaba acusado de agresión sexual». Me deixà amb un pam de boca oberta! «Costa confió en la palabra del acusado, José Antonio Serra Ferrer». Designà un colega gerent de l’Ibetec, un ens públic, (57.000 euros anuals). M’explota el cap!

Quan es destapà l’embolic, el conseller digué: «Es evidente que si volviéramos atrás, no lo habría hecho». Costa té el cap ple de pardalets! Serra enganà el polític de confiança de la presidenta Prohens. Poca broma, la Fiscalia demana per a Serra tres anys de presó per agressió sexual! Sr. Costa, vostè és professor de la Facultat d’Economia i el seu amic Serra també ho era quan succeí el sòrdid fanguissar. Un jutjat de Palma ordenà l’obertura de judici oral contra Juan Antonio Serra Ferrer «por intentar besar y lamer la cara a una desconocida» en un restaurant de Palma. Pregunt al Sr. Costa, si aquest depravat usàs la viscosa llengua per bavar-li la cara, què faria? He estat docent de la UIB a la Facultat d’Economia. Dic això perquè tot el professorat, sense excepció, s’assabenta d’un cafarnaüm tan ignominiós. Per l’escàndol d’agressió sexual, Serra fou expulsat de la UIB. Sr. Costa, on era vostè? Dormia el somni dels justos? Cada cop que Costa se disculpa se m’apareix un avatar a becoll d’un cavall carrincló i esbufegant. Entre d’altres indrets, el 2 desembre aparegué a Ultima Hora per demanar perdó a les «víctimas del excargo acusado de agresión sexual». El dia 3 tornà a fer una revelació al mateix diari. Exhalà un «me equivoqué!». Wow, idèntica frase de l’emèrit que ara viu desterrat a Abu Dabi. Jutjaran a Serra per agressió sexual. Costa en sortirà indemne o Serra l’embardissarà? Juan Antonio Serra Ferrer és una mala peça i un embrollaire. Antoni Costa és, simplement, un polític mediocre.