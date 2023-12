Som socialista, feminista i republicana, en aquest ordre. Així som ideològicament i políticament. El 17 de novembre, Felipe de Borbón rebé a la Zarzuela a Pedro Sánchez. Allà prometé el càrrec de President del govern. El Borbón tenia una cara de rot agre que tirava d’esquena. Aparegué cellajunt i amb la castanya torta. Era per l’Amnistia i els independentistas? O per ventura, venia encabronat de casa? Deambulava amb el cap com un tamborino d’escoltar els càntics dels ultres: Felipe, masón, defiende a tu nación. Los Borbones, a los tiburones. Échale huevos, Felipe. Borbones, cabrones, no tenéis cojones… El rostre del Borbón s’assemblava al d’una paret sense emblanquinar.

La realitat és tossuda. A Felipe de Borbón li pot agradar o no, però Pedro Sánchez és el president del govern. Ell i el seu equip negociaren hàbilment. La Democràcia és això! Som profundament demòcrata i, ara per ara, el nostre sistema polític és el d’una monarquia parlamentària i ho accept. El Borbón té el seu ideari polític, però mai no ho pot expressar en públic. La obligación del Rey es actuar como un poder neutral (Eloy García López, catedràtic de Dret Constitucional, UCM) Però quan Sánchez prometé el càrrec, Felipe de Borbón no fou neutral, gens! El llenguatge no verbal mostrava el seu enfuriment. Pareixia que dugués un pebre de cirereta encastat en la regata del cul.

La popularitat de la Monarquia cotitza a la baixa. El CIS fa 8 anys que no pregunta per la Monarquia. La primera, i única vegada, que demanà per Felipe VI como Monarca, el Borbón suspengué amb un 4,34 sobre 10. A partir de ese momento, la consulta desapareció. La Monarquia és una institució anacrònica, d’origen medieval i que se transmet de pares a fills per via seminal! Tanmateix, a Felip de Borbón se li posà una cara de pasta de moniato… El resultat electoral no li agradà ni un pèl!

Li han d’advertit a Felipe de Borbón que viu pensionat? Se li paga un sou generosíssim; ens afluixam els cordons per apuntalar els seus palaus; finançam els seus capricis; ens gratam la butxaca per a que la seva extensa família disfruti d’una bona vida; amollam la bossa per a que viatgi around the world... I posa cara de vinagre? Visca la República!