He reflexionado mucho antes de escribir este artículo. La náusea de ver tanta demagogia y mentira no me pueden nublar la mente. Creo que muchos confunden el judaísmo, los judíos e Israel. Hay gente que parece no conocer la diáspora de judíos por todo el planeta El judaísmo es la religión más antigua del mundo. Los dos anteriores han sido perseguidos a lo largo de la historia por diversos genocidas, civilizaciones e imperios. Ello no sólo no los ha extinguido, sino que les ha dotado de un gran instinto de supervivencia. La neuroplasticidad les ha dotado de una inteligencia importante. Israel es un Estado que Irán y otros quieren eliminar. Les invito a conocerlo. Cómo han conseguido en un desierto crear un vergel sin prácticamente agua. La investigación, cultura del esfuerzo y conocimiento al servicio de una comunidad son envidiables. Visiten sus hospitales. Impresionantes. Vean sus universidades, los múltiples programas de investigación son dignos de admiración y respeto.

Me pregunto desde el pensamiento crítico, no ideológico, por qué este odio de la izquierda al sionismo. Creo saber por qué. La izquierda casposa y la nueva del postureo vive anclada en siglos pasados. No son progresistas, sólo reaccionarios. Viven la época de la revolución agrícola y la posterior industrial. Interiorizan el grito de «muerte al patrón». Entienden que representa el poder. Pobres ignorantes, el mundo actual es otro. No hay empresa sin empresarios y no hay producción y rédito sin obreros. Son un equipo indivisible. El mundo es de partners y clusters. El sionismo está en el núcleo del mundo empresarial y la izquierda lo detesta. Fleur Hassan decía que Palestina podía haber sido Dubai y eligió ser Beirut. Mahmud Abás es un presidente ficticio, quien gobierna es Hamás. Tengo sangre judía y mora, como la mayoría de los mallorquines. Visiten al genetista y se lo explicará. Los amo a ambos. No puedo soportar el dolor del pobre pueblo palestino provocado por estar en un Estado inexistente. Es necesario crear el Estado palestino, pero solo si expulsan a Hamás y se convierten en demócratas. Entiendo que no tienen opción, Hamás los tiene aterrorizados. Los utiliza de escudos humanos. El judaísmo nunca ha sido beligerante. La revolución islámica extrema de Irán es fascismo puro. Paradójicamente la izquierda apoya un régimen totalitario con Putin o al iraní que asesina a sus mujeres por no llevar velo. Mientras, dejen de satanizar a Israel, ha sido víctima, no verdugo. Por cierto, ¿dónde están los petrodólares para ayudar a sus hermanos? Occidente paga.