Escorcoll un tema fins al moll de l’os. I tot té un preludi. Llorenç Galmés fou elegit president del Consell de Mallorca gràcies a 13 diputats del PP i a cinc de Vox, ho saben. A la presa de possessió, destacà un assumpte que el treu de solc: el carril bus VAO. Fa 9 o 10 mesos se celebrà un conclave. No m’encoman a la meva malmenada memòria, però Mónica González, periodista d’Ultima Hora, ho recollí tot. El febrer de 2023, el PP organitzà unes jornades a l’hotel Zafiro d’Alcúdia. «Quedan poco más de cien días para desatascar Mallorca», digué Galmés. Es projectà aquest mantra: ’Desembossa Mallorca’. Quin bon patrocinador hagués estat WC Net. Ves si no: ‘desatascar’, ‘desembossar’.

Han passat més de 100 dies i el caos circulatori persisteix a Mallorca. Llorenç Galmés frisava de ser president per acabar amb aquest batibull. El conseller de Mobilitat i Infrastuctures Fernando Rubio afirmà que, segons la seva fulla de ruta, hi haurà un 30 ‰ menys de cues a la via de cintura. El conseller anhela acabar amb els embussaments. Per això, afegirà carrils extra a l’autovia, autopista i rotondes. Mentre es perllonguin les obres, hi haurà embussos, clar. L’ampliació, l’enquitranat i la senyalització de tots els nous carrils, finalitzarà abans de les properes eleccions?

El 3 de novembre, Llorenç Galmés fou destraler: el bus VAO és ‘un autèntic despropòsit’. Perquè l’implementà un govern socialista? A més, fa tres mesos que espera que la DGT i la Delegació del Govern li remetin la paperassa per sol·licitar la retirada del carril bus VAO. Dies després, el conseller Rubio anuncià a la DGT que té ‘evidències’ que el carril bus VAO s’usa menys i que el número d’accidents s’ha duplicat. Llavors, si la velocitat augmenta dels 80 km/h als 100 km/h, els sinistres han d’apujar, no? En el seu moment, el carril Bus-VAO contà amb el vist i plau de la DGT.

Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, i Fernando Rubio, conseller de Mobilitat i Infrastuctures, palesen interesos indissimulats per la xarxa viària illenca. Volen afegir carrils i més carrils, però mai no parlen de creixement sostenible. El PP ha traçat una ruta cristal·lina: la de la depredació del territori i la d’encimentar Mallorca.