Dia 7 d’agost vaig ingressar a Son Llàtzer a la planta 2 de Ginecologia i Obstetrícia. La ginecòloga i cirurgiana, Míriam González, me practicà una mastectomia de la mama esquerra i un buidatge dels ganglis de l’aixella. Dia 12 d’agost, per complicacions que no venen al cas, vaig tornar al quirófan. Me donaren d’alta el dia 21 d’agost. La recuperació ha estat lenta, perquè, a més, patesc esclerosi múltiple, una malaltia crònica, incapacitant i dolorosa, en el meu cas. Per això, he trigat en bastir l’article.

Al lío! Destac la destresa dels metges especialistes; són joves, entre 35 i 40 anys; els ginecòlegs, més dones que homes, i l’uròleg pararen atenció a la meva patologia i respogueren a les qüestions que vaig plantejar. Foren afables, professionals, propers i diligents. És el mínim que requeresc als metges de la Sanitat pública. Qui ho vulgui entendre que ho entengui, supòs que ell ho agafarà al vol. Seria inexcusable no referir-me a l’equip d’infermeria i al conjunt d’auxiliars. Les infermeres proporcionen al pacient la seguretat i tranquil·litat que necessita en moments complicats. M’atrevesc a dir que sense infermeres, el sistema sanitari col·lapsaria. Dit d’un altra forma, el sistema s’esfonsaria o se n’aniria a fer punyetes. Les auxiliars entraven a l’habitació com un terbolí. M’endiumenjaven el llit, llençols, cobertor i funda del coixí impol·luts. A l’ensems, me netejaven el cos. Inmaculada me rentava les mans amb fervor. Per què? Me digué, las manos van al pan. On ho has après? De la padrina i la mare, emigraren de Badajoz a Mallorca. Què eixerides, alegres i simpàtiques. De les converses amb infermeres i auxiliars vaig aprendre molt. Gràcies Maria, Paula, Caterina, Isa, Cristina, Victòria, Marta, Paz, Juanmi, Anaís, Yolanda, Sara, Anisa, Irene, Noelia, Aina, Magdalena, Laura, Inmaculada, Meli, Carol, Josefa, Joana, Mari Paz, Clarisa, Lara, Lucía, Silvana, Chelo, Alexia, Joana Maria, Amaya, Ana, Luisa, Patri, Raquel, Xisca, Natalia, Manoli, Alicia, Marga. Agraesc a l’equip de Son Llàtzer la manera de fer costat als pacients. Aprofit l’avinentesa per donar l’enhorabona a la Gerència per l’excel·lent col·lectiu de professionals que treballen a l’Hospital.