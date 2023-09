El 17 de juliol vaig escriure que al govern de Marga Prohens, del PP, no se li podien concedir ni 100 dies de cortesia. No vaig errar tant. El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, del PP (governa amb Vox), defenestrà a Marta Febrer, directora insular de Projectes Sostenibles i Cooperació Local i Internacional, als 60 dies!

El Llatzaret de Maó, ubicat enmig del port, és un monument públic declarat BIC l’any 1993. En aquest privilegiat enclavament només es poden organitzar activitats formatives, educatives i culturals. I en aquest indret no se poden celebrar esdeveniments ni privatius ni exclussius. Idò Marta Febrer va concebre aquesta extravagant idea: organitzar la festa d’aniversari de la seva filla al Llatzaret. I coneixia l’estricta normativa. Però, com era un càrrec del govern, decidí materialitzar la celebració. Per això, Febrer no feu cap sol·licitud oficial ni demanà permisos. A més, no fou gens discreta, convidà per Whatsapp i tothom a Menorca n’estava al corrent!

La notícia aparegué en els mitjans locals i els nacionals. Segons El País, els convidats a la festa foren uns 65. Arrivaren al Llatzaret en barques patronejades per treballadors públics. David Marquès, d’Ultima Hora, gairebé me feu plorar. Imaginin a Febrer «portando en sus manos la tarta y la vela con el número 8 para que su hija la soplase.»

Després de la súpercagada, el cervell de Marta Febrer devia centrifugar a 4.000 revolucions per ‘segon’ (RPS). Marquès recollí també el relat autoexculpatori de Febrer. Ella pretenia realitzar una «prova pilot» amb un grup de pares i nins. Per això, aprofità el seu càrrec per festejar l’aniversari de la filla amb la tropa dels convidats. Què fantasiosa! Finalment, el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, del PP, resolgué l’infame escàndol. Cessà d’inmediat a Marta Febrer per organitzar una festa privada al Llatzaret! Estos comportamientos son intolerables, digué.

Marta Febrer la va pifiar, però ella se n’anà ben ‘orgullosa’ de la feina 60 dies després. Calculin, si aquest cervellet privilegiat hagués continuat a la direcció insular, podria haver sospesat una nova ‘prova pilot’, celebrar afters a la Naveta dels Tudons.