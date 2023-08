Fa 70 anys, Màrius Verdaguer publicà el llibre La ciutat esvaïda. Amb exquisida ploma, mecanografià els records que servava de Palma. Me colpiren aquestes línees: «Hi ha una ciutat per cada individu. En aquesta ciutat de Palma, que té cent mil habitants, hi ha una ciutat diferent per cada ànima que hi viu. Hi ha cent mil ciutats.» Crec que les ciutats són éssers vius i que tenen personalitat i ànima pròpies. Verdaguer descrigué la Ciutat i les ‘cent mil ciutats’ que encovava Palma. I esborrallà sobre la «ciutat laboriosa».

El caràcter afanyós de sa Gerreria me seduí d’immediat. Abans de la seva degradació, la barriada tengué una vida intensa. Els carrers que contornejaven el barri envoltaven Sindicat-Socors-Gerreria-Corderia-plaça d’en Coll. Fa 30-35 anys, molts d’aquests edificis es trobaven en estat ruinós. Però l’enderrocament sistemàtic d’algunes zones d’aquest genuí barri fou un desvari. Han desaparegut carrers d’origen medieval. No entenc l’emplaçament dels nous jutjats, que modificaren la fesomia de sa Gerreria. Fa gairebé cent anys, l’arquitecte palmesà Guillem Fortesa aconsellava que una obra nova s’havia de planejar en perfecta harmonia amb tot el que l’envoltava. Els noms dels carrers de les ciutats antigues no responien a l’atzar. Els residents batiaven les vies. Gerreria, el carrer que li dóna nom al barri, acumulava un gran nombre d’establiments dedicats al fang. Hostals, Bauló o Estrella prenen el nom de les fondes que s’hi ubicaven. Als carrers Ferreria, Flassaders, Corderia, Bosseria i Vidre s’hi elaboraven o despatxaven aquests articles. A carrers avui desapareguts hi havia casas de mala nota, Santanyí, Peix i Salat. Sa Gerreria era un barri modest. Hi habitava gent molt humil, sotmesa a situacions de misèria quotidiana. Tot i així, se vivia al caliu d’una gran agitació. Homes, dones i infants anaven amunt i avall a tota hora. Era un barri bulliciós i dinàmic. Les abundoses fonts permeteren reconstruir la vida quotidiana i, alhora, mapificar la barriada. Carrers, carrerons, vivendes, soterranis humitosos, botigues, traginers, forns, magatzems, carros i carretons, tallers, fonts, fàbriques, fumerals i treballadors. Sa Gerreria era un barri viu i enèrgic.