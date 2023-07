Les temperatures d’aquest estiu són implacables, estam extenuats. Sent fàstic pels negacionistes del canvi climàtic. Mai de la vida seré indulgent amb ells. Els científics han acordat que l’activitat humana és la responsable de l’increment de la temperatura del planeta. L’ONU adverteix que entram en l’era de ‘l’ebullició global’. Els apòstols del negacionisme són els polítics neoliberals i les grans corporacions empresarials. Els polítics de la dreta extrema europea pacten amb els negacionistes climàtics d’extremadreta.

A Espanya, el socialisme i altres forces progressistes han impedit que l’ultradreta fos decisiva. No obstant, els del PP són mentiders professionals i els de Vox, a més d’impostors, són negacionistes. Als dos, PP i Vox, els encanta xapotejar en fangars. Escopetejen directament a les vísceres dels potencials votants. Feijóo anava más inflat que un gall d’Índies. Tant, que decidí no comparèixer en un debat televisiu crucial. A més, Feijóo menyspreà sistemàticament a Pedro Sánchez. El del PP s’emplenà la boca amb el mantra derogaré el sanchismo. Pensava que donaria principi a una època d’hegemonia pepera. Però el diumenge 23-J, dia de les eleccions generals, el castell de cartes que havia bastit Feijóo se n’anà en orris. Al galleg li caigué l’ànima als peus quan comprovà que ni les enquestes ni els mitjans de comunicació afins no havien encertat el resultat! Els seus desvaris, l’embafadora superioritat moral de la dreta i els pactes del PP amb Vox demoliren l’escabrosa estratègia de Feijóo. Els 136 diputats del PP quedaren molt enfora dels 150-160 somiats. Qui són els Rappels demoscòpics del PP?

El vespre del 23-J, Feijóo sortí al balcó de Génova noquejat. La seva campanya havia estat barrancosa i, al final, entrà en un bucle autodestructiu. Les mentides, l’absència de propostes, els pactes amb Vox, la supèrbia i xarrucar de la ‘maldat’ de Pedro Sánchez li esclataren a la cara. On eren Elías Bendodo, Esteban González Pons o Cuca Gamarra quan Feijóo s’estavellava? A més, tractà als votants socialistes d’imbècils! Pot ser, aquestes maniobres rutllaven bé a Galícia. Però Alberto Núñez Feijóo es ficà en un batibull colossal quan ambicionà presidir Espanya.