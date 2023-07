Dicen que en un ascensor compartido no trates de romper el incómodo silencio hablando de política o de fútbol. Lo mejor es hacer insulsos comentarios sobre el tiempo, es decir, el clima. Creo que ahora el tema de equipos no es tan peliagudo, porque el que ama unos colores lo dice con orgullo y hasta entiende la pasión de su oponente. El tema de ideología es diferente. Muchos callan por miedo o vergüenza, según el contexto. Porque o estás con la supuesta marea –que puede ser minoría pero vociferante– o mejor te callas no te lapiden. Al final es la constatación de la teoría de la espiral del silencio de Noelle-Neumann, que todos los periodistas estudiamos en la universidad. La politóloga, periodista y filósofa expuso que la opinión pública ejerce una forma de control social por la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.

Quizá detrás de ese temor a la marginación están los fallos de las encuestas. Yo nunca he creído en ellas, porque la veracidad es inversamente proporcional a la capacidad de mentir de los humanos. O quizá detrás de las encuestas está el afán desinformativo y manipulador para contribuir a alterar los resultados finales sustentándose en la afinidad de la empresa de investigación cuantitativa con las líneas editoriales de los medios contratantes y las ideologías de los partidos con los que están en connivencia. Si comparamos 10 encuestas para sendos diarios y añadimos al CIS, en los 11 sondeos ha habido muchos más errores que aciertos. De los datos de Sigma 2 para El Mundo, 40 dB para El País, IMOP para El Confidencial, GAD3 para ABC, Simple Lógica para eldiario.es, NC Report para La Razón, GESOP para El Periódico, Data 10 para OK Diario, Sociométrica para El Español, Ipsos para La Vanguardia, y el CIS para el Gobierno, el que más acierta los resultados del PP es El País, seguido de El Confidencial y eldiario.es; para el PSOE el CIS; para Vox La Vanguardia y eldiario.es, y para Sumar El Confidencial y La Vanguardia. El mayor batacazo con el PP se lo da La Razón, al alza, que le daba hasta 20 escaños más; con el PSOE, el Confidencial, que le daba hasta 24 menos; con Vox El Periódico, que le daba hasta 15 más, y con Sumar el CIS, que le daba hasta 19 más. La verdad es que ya no sé si hay información interesada o no, porque los datos son tan inconexos que no permiten extraer conclusiones claras más que poco podemos fiarnos de las encuestas. Pero sí creo que hay una lectura importante, y es que la publicación de sondeos puede hacer variar claramente la intención de voto bajo el eufemismo de voto útil, lo que finalmente es una manipulación de la ciudadanía.