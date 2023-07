D’antuvi, als nous governs se’ls concedia cent dies de cortesia. Però no podem deixar d’atalaiar el govern de Marga Prohens. La del PP presumeix que governarà en solitari. Però per l’amor de Déu! Prohens està emmanillada per l’ultradretra. Signà un document vinculant de cent punts amb Vox i cedí la presidència del Parlament balear a Gabriel Le Senne, de Vox. Le Senne és antivacunes, antiavortista i anti LGTBI arravatat. Nega la violència masclista, abomina del feminisme i s’oposa frontalment a l’eutanàsia. I és un negacionista del canvi climàtic, tot i que hi ha prou evidències científiques que ho demostren. No volem que Vox disposi sobre la nostra vida. Per això, no concedirem ni un nanosegon de bona voluntat al govern de Prohens.

El dia de la presentació dels membres del govern, Prohens digué: «Este govern tiene las cosas claras y las manos libres, sin mochilas.» Així ho recollí Nekane Domblás a Ultima Hora. Mans lliures i sense motxilles? Oblida Prohens que les maniobres que la convertiren en presidenta foren públiques? A més, els diputats de Vox estarán ojo avizor. Per acontentar més al socis d’ultradreta, Prohens ha suprimit d’un cop de ploma les conselleries d’Igualtat i de Medi Ambient, Transició Ecològica i Canvi Climàtic. «Son los difíciles equilibrios que ha tenido que hacer Prohens ante la amenaza de vigilancia de Vox.» I a l’organigrama del govern «no hay ni una sola referencia al desarrollo de la Ley de Fosas ni a los apartados de Memoria Democrática», remata Domblás. Vergonyós! Prohens, per adelitar a Vox, ha degradat la llengua catalana sota mínims. Desapareix la Direcció General de Política Lingüística, depenent de la Conselleria d’Educació. El batle d’Alaró, del PP, será el nou director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). S’integra a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Prohens, això no li causa sufocació? Prohens posà tota la carn a l’olla en el minut un. Ha propiciat l’entrada, a cavall sicilià, de la fatxenderia, l’acarnissament, l’ignomínia de Vox a la política balear. Un partit polític només pacta amb un partit anàleg. És a dir, una olla està feta amb un motlle consemblant al d’un cossiol. Els dos són de fang. M’explic?