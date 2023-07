Sé que Will Smith pegó un puñetazo a Chris Rock en los Oscar porque se había burlado de su mujer, que era calva. Yo me pregunto: ¿y si las cosas fueran al revés? ¿Si los hombres tuvieran mucho pelo y las mujeres poco? Entonces, los hombres llevarían largas melenas y llenarían las peluquerías. Algunas mujeres lucirían calvas pulidas como las bolas de billar, otras tendrían pelo en el cogote y las patillas y andarían por el mundo con calvas a lo don Ulises de la familia Ulises del TBO. Otras mujeres se cubrirían la calva con el pelo de uno de los lados, empeñándose en hacerse la raya, con lo que los días de viento se les levantaría una fina capa de pelo a modo de cresta. Habría también mujeres con bigote poblado, o con barba y bigote, de modo que uno pensaría que a lo mejor dándoles la vuelta a la cabeza tendrían en lo alto un tupido tupé. ¿Y los hombres? Algunos hombres llevarían el pelo corto por pura comodidad, corto pero abundante, así no les haría falta ni peinarse. Otros acudirían diariamente a la peluquería para hacerse peinar el cabello, alisárselo de manera vistosa, lavárselo, teñírselo y entrelazárselo de modo complicado. A lo mejor se harían la manicura, se pintarían las cejas, los ojos y los labios, llevarían vestidos lujosos para demostrar su poder adquisitivo o a modo de señuelo para atraer a las mujeres más envidiables. Como si todo dependiera del pelo.

Se me ocurre que en este mundo de desigualdades todos los calvos deberían hacerse implantes capilares, o todas las mujeres deberían raparse el pelo. Lo demás vendría por añadidura. Ningún hombre le tosería a una mujer. Ninguna mujer tendría que armarse con pancartas reivindicativas. Ahora que lo pienso, esa debió de ser la utopía del musical Hair, de finales de los años sesenta del siglo pasado que se centraba en la ideología contracultural hippie, la revolución sexual y el movimiento antiguerra del Vietnam. Pero en vista de que las peluquerías siguen llenas de mujeres, los hombres son pelones y la guerra ha prendido con violencia en Ucrania parece que Hair no logró su objetivo, ni siquiera la igualdad capilar.