Ha arribat el moment de dir adéu. Han estat vuit anys plens d’experiències a nivell polític, professional i humà. Realment ha estat un privilegi poder servir el teixit esportiu de les nostres illes. En aquest sentit, és de justícia agrair a Més i a les persones que varen dipositar la confiança en la meva persona per assumir aquesta responsabilitat. És inevitable fer balanç de la feina realitzada i una forma senzilla de fer-ho és pensar en les coses que no existien quan vàrem arribar. Per començar, ha existit un augment molt significatiu dels pressuposts d’Esports durant aquestes legislatures en comparació amb la legislatura 2011-2015. La principal partida de subvencions per als esportistes, clubs i federacions s’ha més que triplicat i s’han desenvolupat les línies existents per millorar els serveis i agilitzar-les.

Al Centre de Tecnificació ens vàrem trobar una instal·lació amb problemes greus de funcionament. Actualment, deixam una instal·lació amb un funcionament regulat i amb una remodelació d’una gran part dels espais. Hem aconseguit executar les obres d’un nou aulari per impulsar la formació dual dels nostres esportistes. Vàrem posar en funcionament l’Assemblea Balear de l’Esport, per canalitzar la participació del sector. Vàrem crear els Premis EsportsIB i vàrem posar en funcionament la Comissió contra la Violència a l’Esport. Destacar l’elaboració de la nova Llei de l’Activitat Física i l’Esport que regirà les polítiques esportives del futur i en què trobam avanços importants en qüestions com la salut i la igualtat. Altres fites són les millores laborals del personal de tecnificació, el desenvolupament normatiu dels esportistes d’alt nivell, l’elaboració del Cens d’Instal·lacions Esportives o l’impuls del programa per garantir la pràctica esportiva segura dels infants i adolescents. També hi hem d’afegir la gestió de la situació COVID a l’àmbit esportiu on vàrem intentar cercar un equilibri complex entre el seguiment de les recomanacions sanitàries i la pràctica esportiva. En tot cas, aquestes fites són fruit d’un treball col·lectiu, per això vull agrair la implicació de tot l’equip de la Conselleria, la Direcció General i la Fundació. També demanar disculpes pels errors que he pogut cometre. Hem intentat ser fidels a una filosofia de contacte directe amb els agents del sector, especialment amb l’Assemblea Balear de l’Esport, a qui vull agrair la bona feina. També fer arribar el meu agraïment als mitjans de comunicació. Ara, la darrera passa és ser responsables en el traspàs d’informació. Així ho farem.