Ens volen emmerdissar, enfangar. L’exemple és fatídic però així es fa un quarto embatumat. El quarto empastifat amb merenga és una de les exquisideses de la rebosteria ciutadana. No m’en vaig per les bardisses, no. Discórrer sobre un quarto empastifat és l’equivalent a predicar sobre el PP de Margalida Prohens i el merder que tenen guarnit amb l’ultradreta. Primer, digueren que les negociacions amb Vox eren discretes. Per l’amor de Déu, el cavall de l’Atila ho aplana tot per allà on passa! A dia d’avui, Prohens no en treu aguller. Jorge Campos, l’Atila de l’ultradreta, vol fer part del Govern. I Margalida Prohens flameja, sembla una foguera de Sant Joan!

Jorge Campos pretén derogar la Llei de Normalització Llingüística per combatre la dictadura catalanista instaurada per l’esquerra. Campos afirma que a Vox somos profundamente demócrata. M’enriuria si no fos dramàtic. Ara ho eludeixen, però Prohens i Campos acabaran per retratar-se junts. El de Vox insisteix, vol un govern de coalició. Serà l’etapa més negra de la història de les Balears. Alberto Núñez Feijóo creu que el 23-J guanyarà les eleccions. En tot cas, només l’ultradreta el podria fer president. Feijóo ja no engana a nigú. El primer govern de coalició entre PP i Vox fou el de la Comunitat Valenciana. Seré grollerota, però els que cohabiten sovint acaben follant. I els de la dreta extrema i l’extrema dreta no usen preservatiu. Ho fan a pèl! Així s’engendren criatures monstruoses. A Feijóo, voxizado (9 de juny, El País), Najat el Hachmi relatà que Núñez Feijóo eliminarà el Ministeri d’Igualtat, si guanya les eleccions del 23-J. No estamos para eso, afirmà el Feijóo més despreciatiu. El terrorisme masclista li importa un rave. A l’Europa democràtica li fan profilaxis a l’ultradreta. Descarten pactes amb els partits xenòfobs, feixistes, nazis, antisemítics, misògins. Però el PP ha permès que l‘ultradreta s’instal·li a les institucions de govern espanyoles. El que passa a Espanya fa por! Maltractadors, macarres, toreros decidiran sobre les nostres vides. Feijóo vol ser president a qualsevol preu i arrossega a tothom. Jo ho tenc clar, Margalida Prohens farà el que li ordeni Alberto Núñez Feijóo i pactarà amb Vox.