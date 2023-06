Por casualidades de la vida (y también por estar trabajando en ella), me entero en la palmesana Fira del Llibre (que está estos días en el céntrico Born, concretamente hasta el domingo que viene) de que ha llegado a España una tendencia editorial que yo mismo he podido experimentar en territorio extranjero, y que no deja de ser un poco sorprendente. Esto es, que en el mercado coexistan dos ediciones de una misma obra de cómic, pero siendo una más explícita que otra desde el punto de vista íntimo y/o sexual. Es decir, que en una edición se vean situaciones picantes pero sin genitales ni actos detallados, y en la otra todo valga y se especifique que va dirigida a quienes ya poseen mayoría de edad reglamentaria. Y lo dicho, yo mismo había comprobado cómo en la vecina Francia nos pedían a mi dibujante y a mí una obra de semejantes características, pero hasta ahora, me parecía que en este país nuestro nadie prestaría atención a semejantes asuntos, sobre todo teniendo en cuenta la buena salud de la que ha gozado el cómic erótico por estos lares desde los tiempos de la Transición. Así que a la vista de ello, no sé si alegrarme por la variedad de publicaciones, o preocuparme por el hecho de que la censura siga existiendo, aunque sea de forma tan sibilina. Menos mal que lo que está muy claro es que en estas ferias podemos seguir encontrando obras de todo tipo para todos los paladares… y que dure.