Des de sempre, jo reflexiono cada dia de l’any. Que el calendari electoral dediqui el dia abans de les eleccions, que és avui, a reflexionar, em sorprèn sempre bastant. Aquest fet em convida a la reflexió tautològica. En què consisteix reflexionar? En el meu cas, consisteix en fer una activitat artística. Reflexionar és un art o no serveix de res. Reflexionar, per a mi, és com pintar un quadre, escriure una novel·la o una obra de teatre, interpretar una cançó amb un instrument musical o, millor encara, amb la pròpia veu.

Però avui parlem d’un altre aspecte. Avui toca reflexionar en el nostre destí polític immediat. Votem o no votem? I si votem, a qui votem? No basta un dia per reflexionar seriosament sobre aquestes dues preguntes. Del nostre vot depèn el nostre benestar cultural, econòmic, sanitari i social. Del nostre vot depèn la nostra vida durant els propers quatre anys. No son bromes. Els polítics que es presenten s’ho han preparat bé, i cadascun d’ells fa mesos que no dorm pensant com han d’actuar per fer-nos feliços a tots. Aquesta és una reflexió profunda. Siguem, també nosaltres, responsables dels nostres actes.

I, tanmateix, com diu sant Mateu, qui de vosaltres, a base de reflexionar podrà afegir un colze a la seva estatura? La reflexió no és un concepte físic, sinó espiritual, i en el cas electoral que ens ocupa, emocional. Presumeixo humilment, malgrat les aparences, de ser només un reflexionador afeccionat, ho soc però amb procediment ferm i perseverant; cautelós, considerat i sagaç, d’aquí que m’alegri d’haver escrit i publicat les meves opinions polítiques que he escrit i publicat aquest últims anys, tant en aquest mitjà de comunicació com en d’altres. Perdoneu, per una vegada, la meva al·lusió. Això em permet, ara i avui, reflexionar d’una manera més còmoda i relaxada i, si d’alguna cosa me n’alegro particularment, és de viure còmodament i relaxadament. Feliç dia de reflexió!