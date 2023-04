Manuel Sanromà és professor de la Universitat Rovira Virgili i el millor comunicador sobre intel·ligència artificial que he escoltat. Afirma que en poc temps la IA multiplicarà per 1.000 la revolució que hem viscut amb internet i ho resumeix en una frase: «És de l’APM: Vais a flipar, palabra!». De fet, la IA ja ha salvat milions de vides ajudant a trobar vacunes en temps rècord contra la COVID.

Facebook, Microsoft o Google estan invertint milers de milions en IA. Apple calla perquè per Nadal segurament anunciaran un nou AiPhone. La velocitat a la qual avança la IA és tal que si fa uns anys la seva capacitat era comparable al cervell de Feijóo, fa sis mesos ja pensaven de manera similar a nins de 9 anys i ara, com els de 16. En poc temps hauran superat el millor dels cervells humans i ens obriran la porta a meravelles com ara poder-nos comunicar amb els animals (en el cas que escoltem els animals de macrogranges, preparau-vos per sentir-vos com a psicòpates).

El maquinari i les tècniques d’aprenentatge han arribat a un punt que ha sorprès els mateixos investigadors. Tot va tan aviat que una part del sector han proposat parar per mirar que no estiguin creant una cosa massa intel·ligent. I és que «la IA és la tecnologia més perillosa que hagi desenvolupat mai la humanitat». Ja estam veient que amb una tecnologia molt rudimentària, algoritmes i chatbots aconsegueixen difondre idees d’ultradreta o de negacionisme sobre el canvi climàtic amb molt èxit. Amb gent creient-se aquests dois, és d’esperar que les màquines considerin que els humans som pardals i en quatre dies decideixin fer com Hal a 2001 i eliminar-nos. Per posar un exemple.

I ja posats, deixaré que sigui ChatGPT qui acabi l’article (el títol també és seu): En resum, la IA és una tecnologia que ofereix moltes oportunitats i beneficis per a la societat, però també planteja desafiaments importants en temes com ara la privacitat, la seguretat i la pèrdua de llocs de treball. És important que la investigació i el desenvolupament de la IA es realitzin d’una manera responsable i sostenible per assegurar que els seus beneficis puguin ser compartits per tothom.