Ayuso decreta en la comunidad de Madrid luto de tres días por el reciente fallecimiento de la reina Isabel II. «Las banderas ondearán a media asta y la Real Casa de Correos se iluminará con los colores de la bandera del Reino Unido» se comunica a través de Twitter. ¿Acaso Isabel, la española no la II, trata de integrar a Madrid en la Commonwealth? ¿Pero no eran los catalanes los separatistas? Qué lío. Y qué despilfarro que el Congreso, según señala el BOE, gaste más de un millón de euros en los nuevos móviles de los diputados y sus asesores. Se sustituirán los antiguos Samsung y IPhone con lo cual se agenciarán 825 teléfonos cuyo precio girará alrededor de 1.234 euros y que incluirá soporte técnico de reparaciones durante dos años. Y yo con un móvil de hace cuatros años que no llegó a 180 euros y que me costeé de mi propio bolsillo en MediaMarkt. Tal vez es tan elevado su precio porque para mejorar las prestaciones del Candy Crush los otros se habían quedado anticuados y eso es una cortada de rollo de las gordas. A los diputados les parecerá económico tal y como al chef Dabiz (no puedo con estas gilipolleces) Muñoz le parece su menú de 365 euros. Según sus propias palabras, tras la subida de 115 euros de su propio menú, pagar 365 euros por una comida no es de ricos, dice con su aspecto de post moderno-punki-yuppi-pijo. Evidentemente no iré a su restaurante a pagar esa módica cantidad pero es que tampoco creo que se me pasase por la cabeza si pudiera hacerlo. Que cada cual que pague lo que pueda y le dé la gana pero que el chef no intente justificar su menú de 365 euros mentando a los ricos porque al resto de la ciudadanía le suena a absurda burla. O palabras de un cretino.