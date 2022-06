Uno de los mitos de los autores es que ganan dinero con la venta de libros. Muchos amigos me han pedido que les invite a algo porque El oro de Mussolini ha sido el tercero más vendido en castellano en la Feria del Libro de Palma y llegó a estar el noveno en Amazon. Yo les invito a lo que quieran pero les aviso que apenas gano dinero con esto. Los autores nos llevamos solo el 10 % de cada venta. El resto se lo llevan editor, distribuidor y tienda. Así es siempre, por sorprendente que parezca. Algunos se llevan solo el 8 %.

Si mi libro vale 18,95 euros, me llevo 1,8 euros, lo cual me da para una caña. Por eso, si alguien quiere ganar dinero, debe vender muchos miles de ejemplares. En España, la mayoría de los autores venden menos de mil, así que el beneficio medio no pasa de los 2.000 euros. El sector es difícil porque la competencia es enorme. En España se publican más de 70.000 títulos cada año. En Amazon, por ejemplo, hay más de ocho millones de opciones.

Hay también otras dos vías para ganar dinero: vender los derechos para una película o ganar un premio. El Consell de Mallorca tiene unos galardones para obras inéditas en diferentes géneros con unas dotaciones económicas astronómicas. El premio al mejor ensayo en catalán (en castellano no hay) da al autor 19.000 euros, solo mil menos que el mismo premio a nivel nacional. Para ganar ese dinero vendiendo libros, un autor debería llegar al nirvana editorial de los 10.000 ejemplares.

Otro camino es ir por libre y colgar tu libro en Amazon. Si es así, controlarás tú directamente los números y te llevarás el 70 % de cada venta. Suena bien, pero si no eres un influencer con decenas de miles de seguidores, es complicado que vendas algo. En mi opinión, esta debe ser la última opción. Yo recomiendo siempre acudir a una editorial tradicional, por pequeña que sea. El editor siempre va a enriquecer la obra y, lo más importante, avalará con su prestigio la calidad del producto.

Es un reto difícil. Las editoriales solo publican el 10 % de los manuscritos que reciben. Hasta Harry Potter fue rechazado por 12 editores. Yo he tenido la suerte de encontrar al mejor: Ricardo Artola, de Arzalia. Un profesional excelente y apasionado que confió desde el inicio en el libro. Gracias también a él, hoy empieza a imprimirse la tercera edición. La presentación es este martes a las siete de la tarde en la librería Quars (Parellades, 12, Palma). Si vienen, luego invitaré a cañas.