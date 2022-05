No hi ha primavera. No hi ha ganes de sortir al carrer quan se’ns menja la calor en ple maig. No hi ha platges per anar a nedar perquè estan copades. No hi ha espai per caminar pels nostres barris botits de turistes. No hi ha temps pels embussaments per mor dels cotxes de lloguer.

No hi ha esma per fer esport després de tantes hores de fer feina. No hi ha idees per fer el sopar. No hi ha doblers per emancipar-se al poble. No hi ha cases per la gent tot i haver-hi llars buides. No hi ha condicions òptimes per la vida davant un món engolidor.

Hi ha buit. Hi ha por davant a l’extrema dreta. Hi ha pena pel que podria ser, però és la vida. Hi ha fam als barris. Hi ha frustració, ansietat, angoixa. Hi és tot i no hi ha res. Quan no hi ha idees bones per escriure no hi ha res. Avui, no hi ha res.