No m’ho he cregut, però m’ho ha dit Jonathan Swift, el creador de Gulliver, que aquesta setmana, Francina Armengol, la presidenta del Govern balear, i monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca, han viatjat a Roma per entrevistar-se amb el papa Francesc. Li han demanat que encapçali una causa per a la beatificació i posterior canonització de Rafa Nadal. El Papa, en sentir-los, s’ha posat la mà al cap i a la tiara! ¿Aquest al·lot, ha preguntat el Sant Pare, no és aquell que es fotografia amb la guàrdia civil i la policia nacional, i accepta d’ells honors i medalles d’aquests instituts armats militars, els mateixos que us atonyinaren i us tragueren els ulls el primer d’octubre quan volíeu votar democràticament un referèndum d’independència i llibertat? ¿Aquest al·lot que no és aquell que s’abraça amb polítics i governants que impedeixen el vostre dret a decidir i la vostra voluntat d’expressió? ¿Aquest al·lot no és el que es reuneix als Emirats Àrabs amb un rei emèrit, sospitós de corrupció i d’infidelitat perpètua al seu poble i a la seva família?

Taltavull calla. Armengol diu que ho veu positiu que un al·lot com aquest sigui santificat. Diu que per tot allà on va Rafa Nadal fa olor de sant i que, fins i tot, porta un halo de beatitud a la seva coroneta. Taltavull calla. Calla i no diu res. Calla com un mort. El papa Francesc recorda que als arxius del Vaticà fa més de quatre-cents anys que espera l’expedient de beatificació de Ramon Llull, un personatge que si no va equivocat també és mallorquí. Armengol i Taltavull arrufen el nas. «Per a ser sants, diu el Sant Pare, han d’haver obrat com a mínim un miracle». Na Francina exclama en veu alta que Rafa Nadal ha guanyat 21 Grand Slams, i això són 21 miracles! «A més, diu Francesc, per fer-los sants, han de ser morts». Taltavull calla. Decebuts, Armengol i Taltavull, se’n tornen cap a Mallorca amb el cap baix i la cua entre les cames. De sobte, Taltavull, en un sobtat rampell de sinceritat que no té res a veure amb el motiu del seu viatge, diu: «¿I si a l’aeroport de Palma li poséssim el nom de Valtònyc?»