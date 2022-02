Tenia la necessitat vital d’explicar el que serà un nou paradigma acadèmic. Ho volia anunciar públicament tan aviat com fos posible. I a la fi ha arribat l’hora. He caboriejat molt i estic convinçuda que aquesta idea esdevindrà notícia tot just després d’haver-la publicat a Ultima Hora. Será, sens dubte, la més innovadora especialitat universitària dels darrers 20 anys: la Totlogia. Aquesta disciplina encara no ha estat reconeguda oficialment. Però més tard o més prest, apareixerà un grau dedicat a la Totlogia. Els seus plans d’estudis estaran colonitzats per paparres. És a dir, per molts dels tertulians que omplen les graelles televisives. Són persones tòxiques que fan molta feina per poder viure de l’aire, els mateixos que impartirien les assignatures sensacionalistes, matusseres, populatxeres i efectistes de la Totlogia. Són paràsits socials que xuclen d’una mamella.

Aquests vividors, per exemple, parlaven de vulcanologia sense tenir ni punyetera idea. No diferenciaven el magma d’una roca volcànica efusiva. Recorden l’erupció del volcà de La Palma? Parlaven sense criteri, com si fossin experts vulcanòlegs, sense enrojolar-se. El mateix passà amb la COVID. Aquests dos darrers anys, els canals de televisió s’han emplenat d’entesos en virologia, vacunologia, inmunitat, coronavirus, pandèmia, quarentena, estat d’alarma, mascaretes, gel hidroalcòlic, PCR, distància de seguretat, corba de contagis, desescalada, test d’antígens, passaport COVID… I, ai, els antivacunes. És gent perillosa i d’una violència verbal i física que esgarrifa. Quina bogeria… I ara, la que faltaba pel duro! Entre antígens i quarentenes ens empessolam l’afer Ucraïna-Rússia-EEUU. Entretant, els de la Totlogia televisiva parlen de tèrboles negociacions i d’un posible conflicte. Amb quina desimboltura parlen de guerra, fa feredat! Els mitjans de comunicació alimenten la histèria bel·licista. I en comptes de llançar missatges tranquil·litzadors, encenen els ànims guerrers. Per què ho fan? En nom de qui?