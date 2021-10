Del 15 al 17 d’octubre es celebrà el 40º Congrés Federal del PSOE a València. Pedro Sánchez, secretari general del partit, és un líder solvent i respectat a l’àmbit internacional. Es llançaren uns missatges molts clars: unitat interna i renovació del projecte socialdemòcrata. El PSOE és un partit de progrés, feminista i ecologista.

M’enorgulleix dir que som socialista. I com he superat la meitat de la meva vida, ja no admet beneitures. La gent jove ha de saber que les grans reformes socials del país han vengut de la mà del PSOE. El ministre socialista José María Maravall fou el responsable de la Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE), 1983. Som deutora del sistema educatiu que garantitzà la igualtat d’oportunitats i permeté l’accés a l’educació a persones de famílies humils com la meva. Roman en la meva memòria el ministre socialista Ernest Lluch, el pare de la Llei General de Sanitat, 1986. Fou assassinat per la banda terrorista ETA. La sanitat pública espanyola és una de les millors del món. I és universal i gratuïta, per això tots els habitants del país tenim dret a l’assistència sanitària. El PP intenta, quan governa, torpedinar-la en favor de la sanitat privada.

Les joves generacions també han de saber que, només, quan presidiex el govern un socialista, s’aproven lleis progressistes com la del Matrimoni entre persones del mateix sexe (2005), de l’Interrupció voluntària de l’embaràs (2010) o de l’Eutanàsia (2020). El PP s’oposa frontalment, a totes. El dèficit democràtic del partit liderat per Pablo Casado és esgarrifós, no tenen cap respecte per la Democràcia. Les objeccions del PP a les lleis no són racionals, són ideològiques i van a l’uníson amb l’Església Catòlica, que desbarra colèrica. De la pederàstia eclesial, en parlam un altre dia, val?

Les anteriors lleis milloren la vida de les persones. PPeros, no manipuleu, no enganeu Aquests lleis amplien els drets de les persones! No obliguen a ningú! Les torturades ments PPeres només reconeixen la fusta corcada del crucifix que besen cada vespre. Però els socialistes li hem posat color al país i hem aprovat lleis progressistes que l’han modernitzat. Així és el projecte socialista. Junts, iguals, verds, lliures.