La asociación de las grandes empresas de turismo de España, Exceltur, junto con la patronal hotelera Cehat (Confederación española de hoteles y alojamientos turísticos) han difundido, en la recién celebrada feria Fitur, una severa crítica al uso que están dando las administraciones a los fondos Next Generation UE y han denunciado que no llegan a las empresas. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, afirma que «se ha optado por repartir una pedrea o lluvia fina en clave política, y quizá muchos ayuntamientos están encantados porque tenían proyectos en el baúl de los recuerdos para los que han encontrado financiación», y pregunta: «desde el punto de vista empresarial, ¿eran los mejores proyectos?». Y el presidente de Cehat, Jorge Marichal, añade que «el 85 por ciento de los fondos Next Generation ya ha sido repartido a municipios, cabildos, ayuntamientos y autonomías. ¿Cuándo llegarán a las empresas?».

Desinformación sobre el destino



Estas críticas, procedentes de dos voces autorizadas de la industria turística, coinciden con el reproche del Fondo Monetario Internacional al Gobierno por la desinformación sobre el destino de los fondos europeos, que deben transformar y modernizar la economía española. «La falta de información sistemática y exhaustiva sobre su ejecución, dificulta evaluar hasta qué punto los recursos están llegando a la economía real», expone el FMI en su informe. Relanzar la actividad económica



Los fondos Next Generation UE han de financiar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con más de 140.000 millones de euros para la recuperación y la creación de empleo tras la crisis de la COVID. Estos recursos de la Unión Europea han de tener un impacto eficaz y positivo para relanzar la actividad económica. Ello implica el apoyo a las iniciativas de emprendedores que aguardan la respuesta del Gobierno, mientras destina los fondos europeos a antiguos proyectos públicos.