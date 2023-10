¿Quién es Nano? El joven viral del que todo el mundo habla

A finales de septiembre un joven tiktoker empezó a estar en boca de todos tras viralizarse un vídeo en las redes sociales. En la pieza asegura que cuenta con dos trabajos para contribuir a «sacar a toda su familia adelante». El mensaje de Nano dio la vuelta al mundo al describir la realidad del esfuerzo para vivir mientras otros jóvenes solo pasan pegados al móvil día tras día. Su discurso fue muy aplaudido y esto le llevó a hacer entrevistas y estar en diferentes platós de televisión, una de ellas con Ana Rosa Quintana. Pero, ¿quién es más allá de su perfil en TikTok NanoJr?

Su nombre real es David, alicantino pero aficado en Toledo, tiene 22 años, un hermano y una hermanastra. Se pasa 15 horas fuera de casa para combinar dos trabajos a lo largo de la semana para que no falte dinero en casa. Desde adolescente ha tenido que ejercer como adulto para ayudar a su madre económicamente y para cuidar a su hermana ante la ausencia paterna. «Me levanto a las nueve. Desayuno, me ducho y me voy a la nave (su primer trabajo). Cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las siete y media u ocho de la tarde. A veces a justo de tiempo y llega a casa para ponerse «los pantalones del restaurante de comida» en el que trabaja. En este segundo empleo hace turno de noche y en una época se le hacía difícil llegar puntual al romperse su coche. Él mismo cuenta que «llega cansado y más apretado, y es mas jodido, pero eso no importa».

@nano.jr10 Son mis pequeños consejos y trucos,espero que os sirvan y puedan ayudar,un abrazo chic@s ❤️ ♬ sonido original - NanoJr

La palabra rendirse no está en el vocabulario de David. Una vez termina su segundo empleo llega a casa para ducharse y dormir ya que no le da tiempo para más. El joven ha confesado abiertamente lo que gana sin ningún tapujo: 1.800 euros. Junto a este sueldo está el de su madre, que en breves se le acabará el contrato en el Ayuntamiento en el que trabaja. «Pero eso no importa porque buscará otro como ha hecho toda la vida», afirma David. Muy orgulloso de la madre que tiene, confiesa, que la vida no ha sido nada fácil para ella. Verena tuvo que sacar sola a su familia adelante al abandonarle su pareja -padre de David-. Él apenas tiene recuerdos de su padre ya que solo tenía tres años cuando sucedió todo. El joven no solo creció sin una figura paterna sino que vivió en primera persona el drama de la violencia de género. Verena ha sido una mujer maltratada durante años por otra pareja ante la presencia del joven. Muy emocionado cuando habla del tema, el alicantino afirma que además de ver las agresiones machistas fue doble víctima al sufrir él también las palizas.

Tras acabar en un centro de menores seis meses, David empezó una nueva etapa. Aprovecha las redes sociales para concienciar a los jóvenes sobre el esfuerzo y el sacrificio, y lucha día tras día fuera de Internet, en la vida real, para que a nadie de su familia le falte de nada. Una de sus personas favoritas es su hermanastra. En uno de sus vídeos confiesa tímidamente que la pequeña, con 13 años, va diciendo «a todo el mundo que tiene dos trabajos y que está muy orgullosa de mí. Y la gente flipa». David lo agradece infinitamente y lo lleva a cabo cuando puede: «Veo poco a mi familia ya que cuando llego están durmiendo pero cuando libro compro ceno o intento llevármelas a la bolera para disfrutar».