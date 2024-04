La plataforma X, antes Twitter, dejará de ofrecer la función que permite ocultar la insignia azul que otorga con la modalidad Premium, algo que hasta ahora era opcional y que se podía modificar desde el apartado de Configuración de la cuenta de usuario.

Cuando la red social todavía era Twitter, esta verificación indicaba que una determinada cuenta era de interés público porque pertenecía a periodistas, políticos o celebridades, entre otras personalidades. Así, para recibir esta marca, los usuarios debían demostrar que se trataba de un perfil auténtico, relevante y activo.

Sin embargo, con la llegada de Elon Musk como nuevo propietario, a finales de 2022, la firma implementó un cambio en su política de verificación de cuentas, de modo que la insignia pasaría a ser exclusiva de los usuarios suscritos a su modalidad de pago, Twitter Blue (ahora X Blue).

Esto significa que la insignia, que cambia de color según el tipo de perfil, dejaba de estar destinada a estas personas de interés general y cualquiera que pagase una cuota mensual o anual a la plataforma podría contar con ella.

Hace unas semanas, Musk anunció un nuevo cambio en este apartado, con el despliegue automático y gratuito de las insignias en todas aquellas cuentas de la plataforma que reuniesen más de 2.500 seguidores verificados, que obtendrían también el resto de ventajas de la modadlidad Premium. Aquellas que superaran los 5.000 seguidores podrían disfrutar de las prestaciones de Premium+, la modalidad de pago más avanzada, sin coste.

Esta medida no fue bien acogida entre algunos usuarios, que insistieron en que se trataba de una insignia impuesta. No obstante, la compañía permitía entonces ocultarla, tanto en el perfil como en las publicaciones, aunque si se borraba esta marca existía la posibilidad de que algunas funciones de la red social no estuvieran disponibles.

Esto, sin embargo, dejará dejará de ser posible próximamente, según ha compartido el usuario Ben Gogging y recoge el medio especializado The Verge, que ha recibido una notificación de parte de la plataforma.

Esta notificación informa de que «la característica que oculta su insignia de X Premium desaparecerá pronto» y anima a gestionar las funciones que hay en esta suscripción.