El último State of Play de Sony ha contado con algunos anuncios y novedades de videojuegos para PlayStation, destacando la aparición del diseñador de videojuegos Hideo Kojima con Death Stranding 2: On the Beach y las entregas Silent Hill: The Short Message y Silent Hill 2 Remake, además de otros anuncios como el nuevo videojuego Sonic X Shadow.

La desarrolladora de videojuegos ha dado a conocer en su último evento de anuncios State of Play, celebrado este miércoles, novedades de más de 15 títulos para su plataforma de juego PlayStation 5 (PS5). Entre los títulos protagonistas del evento se encuentra la franquicia de terror psicológico Silent Hill, de la que los jugadores podrán disfrutar con dos nuevos títulos. Por un lado el 'remake' de Silent Hill 2 y, por otra parte, una nueva entrega, Silent Hill: The Short Message. Sony ha mostrado algunas imágenes del 'remake' destacando mejoras en la calidad visual de las imágenes, dado que el juego, orignal de PlayStation 2, será lanzado para la consola de última generación PS5 aunque, por el momento, se desconoce la fecha prevista para el lanzamiento. La otra novedad de la franquicia es el lanzamiento de Silent Hill: The Short Message, una nueva entrega que ya está disponible de forma gratuita para todos los jugadores. Según el productor, Motoi Okamoto, se trata de un videojuego que nació como un proyecto experimental para probar nuevos conceptos. Silent Hill: The Short Message está protagonizado por una adolescente llamada Anita que, en un formato de primera persona, se adentrará en un edificio abandonado para encontrar a su amiga desaparecida, Maya. En este contexto, los usuarios deberán avanzar por el edificio enfrentándose a sucesos paranormales. Hideo Kojima, el también creador de la saga Metal Gear, puso el broche final a las presentaciones con el videojuego Death Stranding 2: On the Beach, del que se mostró un nuevo trailer en el que se dieron a conocer más aspectos sobre el nuevo título de su franquicia. Así, Sony ha anunciado que esta secuela llegará en el año 2025 para PS5 y en ella el protagonista, Sam Porter, deberá emprender un viaje para salvar a la humanidad, luchando contra enemigos sobrenaturales. Finalmente, Hideo Kojima aprovechó el State of Play para anunciar un nuevo proyecto transmedia al que ha denominado Physint. En concreto, es un título de acción y espionaje, que continúa con el género de Metal Gear. Sin embargo, este nuevo proyecto destaca por ofrecer un nuevo formato en el que se combina el juego con una película, «rompiendo las barreras de los videojuegos y el cine», según ha explicado Kojima. "Planeamos aunar tecnología a la última y talento de todo el mundo para crearlo. Por supuesto, es un juego interactivo, pero a la vez es también una película, en términos de estética, historia, temática, reparto, actuación, forma y sonido", ha detallado el diseñador de videojuegos. No obstante, Kojima también ha compartido que la creación de Physint no comenzará hasta que concluya el desarrollo de Death Standing 2: On the Beach. Por otra parte, el State of Play contó con otras novedades como la nueva entrega de Sonic X Shadow Generations. Un título basado en el videojuego Sonic Generations que fue lanzado en el año 2011, que implementará nuevas características como un enemigo para Sonic en forma de némesis. Además, no solo llegará para PS5, sino que se podrá jugar en PS4, PC, las consolas de Xbox y Nintendo Switch. Igualmente, Sony también anunció Helldivers 2, que llegará el próximo jueves 8 de febrero para PC y PS5. Un juego que, según las imágenes mostradas en el trailer, ha sido ideado para disfrutar en modo cooperativo. Además de todo ello, el videojuego Stellar Blade hizo acto de presencia en el evento. Un título de tipo 'hack and slash' que, según ha anunciado Sony, llegará el 26 de abril para todos los jugadores. El videojuego de Ken Levine, Judas, también ha tenido su espacio en la presentación de Sony. Concretamente, será un título narrativo ambientado en una sociedad distópica, y llegará "próximamente" a PlayStation 5. Sony ha compartido que el videojuego Dragon's Dogma 2, desarrollado por Capcom, así como el título Rise of the Ronin, de Team Ninga, se pondrán a disposición de los jugadores el 22 de marzo. Igualmente, la realidad virtual ha tenido un hueco en el State of Play con el anuncio de Metro Awakening VR que, según ha explicado Sony, se trata de una historia basada en las novelas de Metro del escritor ruso Dmitry Glukhovsky. Asimismo, el videojuego Legendary Tales, para PlayStation VR2, llegará el próximo jueves 8 de febrero. Otros videojuegos, como Zenless Zone Zero, Foamstars, Dave the Diver y V Rising, también han participado en el evento de novedades de Sony.