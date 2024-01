Un creador de contenido pretende demandar a Ubisoft por cesar los servicios en línea de videojuegos como The Crew

Ubisoft está cesando el servicio en línea de algunos de sus videojuegos antiguos como la primera entrega de The Crew, lo que ha ocasionado el enfado de algunos jugadores. como el creador de contenido Ross Scott, que amenaza con demandar a la desarrolladora por limitar la posibilidad de jugar a videojuegos que habían sido comprados como producto y «no como servicio».

Ante la intención de Ubisoft de dirigirse hacia un formato de servicio de suscripción en la nube, dejando atrás la adquisición de títulos en formato físico, la compañía desarrolladora pretende cesar el soporte de servicios en línea para títulos como el videojuego de carreras The Crew.

De esta manera, a partir del 31 de marzo de este año, los servidores de The Crew se cerrarán y los usuarios dejarán de tener acceso al juego y a todas sus funciones. Este videojuego tampoco se puede comprar desde diciembre del pasado año.

Se trata de una medida que cada vez se está llevando a cabo en más videojuegos, con el pretexto de que, al cerrar los servicios en línea para algunos de sus títulos más antiguos, las compañías podrán enfocar sus recursos en ofrecer "excelentes experiencias" a los usuarios que juegan títulos «más nuevos o más populares», tal y como explica Ubisoft en su página de ayuda.

Siguiendo esta línea, la desarrolladora también pretende cesar los servicios 'online' de otros videojuegos este año, como es el caso de diez títulos que, a partir del próximo jueves 25 de enero, dejarán de disponer de un modo multijugador. Tampoco se permitirá vincular cuentas de Ubisoft, ni utilizar otras funciones en línea.

De la misma forma, las recompensas de Ubisoft Connect no estarán disponibles para estos títulos, como son Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Ghost Recon Future Soldier, Heroes of Might and Magic VI y Trials Evolution, entre otros.

En este sentido, la compañía también ha detallado que la decisión de qué videojuegos se cesan eliminando sus servicios en línea, siempre se toma teniendo en cuenta su base de jugadores, "incluido el nivel de interés que todavía se tiene en el juego".

Videojuego como producto, no como servicio

Sin embargo, los jugadores afean el cese de estos servicios por parte de Ubisoft, ya que se elimina la posibilidad de continuar jugando a videojuegos que han sido previamente comprados.

Es decir, se trata de títulos por los que, en el momento de compra, se obtiene «una licencia perpetua, no una suscripción» y, por tanto, se debería de poder jugar siempre que el usuario lo desee.

Así lo ha puntualizado el creador de contenido de videojuegos Ross Scott, a través de un vídeo publicado en su cuenta de YouTube Accursed Farms, en la que ha compartido sus quejas respecto al cierre de estos videojuegos, concretamente haciendo referencia al caso de The Crew.

Según ha manifestado Scott, tras el cierre de los servicios en línea de The Crew, el videojuego pasará a perder «todo su valor» aún después de haberlo comprado. Además, tal y como ha detallado, el juego se vendió como un producto, «no como un servicio», por lo que la compañía no debería poder limitar el acceso a los usuarios.

Por todo ello, el creador de contenido ha iniciado una demanda contra de Ubisoft, con la que pretende avanzar para detener este tipo de prácticas de las desarrolladoras de videojuegos. «Este argumento no se ha probado nunca en los tribunales y podría tener cierto peso», ha matizado Scott. Para ello, ha solicitado a otros jugadores en su misma situación que le envíen correos electrónicos con el objetivo de apoyar esta demanda.

No obstante, se ha de tener en cuenta que el acuerdo de licencia del usuario final (EULA) determina que Ubisoft puede modificar los términos en cualquier momento. Tal y como muestra en su página de Condiciones de Uso de los Servicios de Ubisoft, la compañía no ofrece «garantía alguna» de que los servicios estén disponibles de manera ininterrumpida. "Por el presente, nos reservamos el derecho a suspender la totalidad o una parte de los servicios en cualquier momento", sentencia la desarrolladora.

De "poseer" el juego a las suscripciones en la nube

Por su parte, tal y como compartió recientemente el director de Suscripciones de Ubisoft, Philippe Tremblay, a raíz del lanzamiento del plan de suscripción Ubisoft+ Premium y la opción Ubisoft+ Classic, la visión de la compañía se centra en el paso del uso de videojuegos en formato físico al juego en la nube.

Aunque los jugadores estén acostumbrados al formato físico, a «tener y poseer sus juegos», se trata de «un cambio en el consumidor que debe ocurrir», según manifestó Tremblay.

En este sentido, la desarrolladora de videojuegos francesa define el modelo de suscripción en la nube como "una tremenda oportunidad de crecimiento para la marca". De hecho, según señaló, se trata de una necesidad a cubrir debido al comportamiento observado en los consumidores.

De la misma forma, también considera que, con el formato de suscripciones, los usuarios interesados en algún juego pueden acceder a él, sin tener que estar dispuestos a comprarlo. «Se trata de sentirse cómodo jugando sin poseer el videojuego», pero con la seguridad de poder continuar en el mismo punto en que se abandonó la partida, lo que «es tranquilizador» para los jugadores, tal y como puntualizó el directivo de Ubisoft.

Asimismo, con la opción Ubisoft+ Classic, la compañía ha subrayado la opción que ofrece para aquellos jugadores que quieran acceder a un catálogo anterior de juegos.