Sony compara Battlefield con Call Of Duty y alega que ningún FPS puede competir con el juego de Activision Blizzard

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha alegado que ningún juego de disparos en primera persona (FPS, por sus siglas en inglés) es comparable con el éxito de Call Of Duty, ni siquiera el también popular Battlefield, una afirmación que ha utilizado como argumento para evitar que se proceda la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

El pasado mes de enero, el desarrollador de Xbox llegó a un acuerdo comercial para comprar el estudio de videojuegos estadounidense, creador del título Call Of Duty, por unos 60.300 millones de euros.

Este adelanto no agradó al fabricante de la principal competidora de esta plataforma, Sony, que aseguró que dicha adquisición fomentaría un monopolio que podría poner en peligro el mantenimiento de los videojuegos editados por Activision Blizzard en PlayStation.

Así, este acuerdo de compra ha sido objeto de investigación en varios países, como Brasil, Arabia Saudí y Reino Unido. Actualmente, hay varios organismos que están analizando las posibles consecuencias de hacerse efectivo, entre los que se encuentra la Comisión Europea (CE) y, más recientemente, la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC), que baraja presentar una demanda antimonopolio para bloquear esta transacción.

Para mantener su propuesta de compra, Microsoft ha presentado un documento ante la la Autoridad de la Competencia de los Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) en el que expone los argumentos por los que la compra de la desarrolladora sería factible. Uno de ellos tiene que ver con Call Of Duty, el principal motivo por el que Sony no está de acuerdo con este movimiento por parte de su principal competidora.

En este sentido, Microsoft ha comentado que PlayStation también publica «franquicias icónicas 'first-party', como God of War, The Last Of Us, Uncharted, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn y Days Gone», tal y como reconoce en el escrito.

Así, ha sugerido que Sony no tendría problema en caso de no contar con Call Of Duty. Por su parte, la compañía japonesa ha insistido en que esta franquicia de videojuegos «no es replicable» y que ninguna otra puede competir con ella, lo que ha utilizado como argumento para evitar que Microsoft acabe adquiriendo Activision Blizzard.

"Ha sido el juego más vendido durante casi todos los años en la última década y, en el género de disparos en primera persona (FPS), es sobradamente el juego más vendido. Otros editores no tienen los recursos o la experiencia para igualar su éxito", ha comentado el fabricante de PlayStation en su réplica.

Para demostrarlo, ha puesto como ejemplo uno de los lanzamientos más exitosos de Electronic Arts, Battlefield. "A pesar de las similitudes entre Call of Duty y Battlefield y a pesar del historial de EA en el desarrollo de otras exitosas franquicias AAA (como FIFA, Mass Effect, Need for Speed y Star Wars: Battlefront), la franquicia Battlefield no puede seguir su ritmo", ha añadido.

Con ello, ha expuesto las cifras de ventas de ambas y ha hecho una comparativa entre las franquicias. "Hasta agosto de 2021, se habían vendido más de 400 millones de juegos de Call of Duty , mientras que Battlefield había vendido solo 88,7 millones de copias", ha puntualizado.