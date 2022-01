Skydance Interactive ha anunciado que su aclamado título de VR survival-horror The Walking Dead: Saints & Sinners ha superado los 60 millones de dólares de ingresos.

Desde su lanzamiento en PC VR, PSVR y la plataforma Meta Quest, el juego ha recibido críticas positivas por distintas funcionalidades: su combate visceral, su narrativa e historia original y su atractivo sistema de supervivencia. Para celebrar el segundo aniversario del juego, Skydance Interactive presentará este año The Walking Dead: Saints & Sinners: Capítulo 2: Retribution. No se ha definido una fecha concreta. No obstante, a lo largo de este año se revelarán más detalles sobre el próximo capítulo de la historia de The Walking Dead: Saints & Sinners.

Este próximo capítulo de la historia de The Walking Dead: Saints & Sinners continuará con la narrativa del juego original, en el que los jugadores se pondrán en la piel del "Turista" en su truculenta aventura para sobrevivir a los implacables e infestados zombies de Nueva Orleans.