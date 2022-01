PJ Masks: Heroes of the Night se pone hoy a la venta para las consolas de nueva generación,PlayStation 5 y Xbox Series X. Esta versión incluye tiempos de carga más rápidos, así como una mayor resolución y mejores tasas de fotogramas por segundo. Todo ello estará también disponible como mejora gratuita para quienes ya tengan el juego en PlayStation 4 y Xbox One.

Basado en la muy exitosa serie de Hasbro para preescolares, este juego de acción y aventuras se puso a la venta originalmente en octubre de 2021 para consolas, PC y Stadia, donde tuvo una gran acogida. Los aficionados podrán jugar como Gatuno, Buhita o Gekko y hacer frente a grandes enemigos como Romeo, Lunática o Ninja Nocturno. Todo ello, mientras exploran sus localizaciones favoritas de la serie. ¡Con el inicio de un nuevo año, queríamos recordaros esta gran superaventura que disfrutarán tanto los más pequeños de la casa como toda la familia!