Power Your Dreams: Xbox Series X y Xbox Series S ya disponibles en todo el mundo

Xbox ha anunciado hoy el esperadísimo lanzamiento de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, que ofrecen a los jugadores de 40 mercados de todo el mundo las experiencias de nueva generación más eficientes, inmersivas y compatibles.

El lanzamiento de Xbox Series X|S marca una nueva generación de experiencias de juego que incluyen tiempos de carga más rápidos, mayores tasas de fotogramas por segundo, Quick Resume, tecnología Smart Delivery, trazado de rayos DirectX acelerado por hardware, mundos más ricos y dinámicos y mucho más. Los jugadores podrán disfrutar del catálogo de lanzamiento más grande y diverso en la historia de Xbox, con más de 30 juegos optimizados disponibles desde el primer día, entre los que se incluyen:

· Gears 5

· Gears Tactics

· Ori and the Will of the Wisps

· Assassin’s Creed Valhalla

Para más información sobre los increíbles juegos que llegarán a Xbox Series X|S antes de finales de año conectate hoy a las 20:00 CET a la retransmisión global en directo para celebrar los videojuegos en YouTube, Twitch y Facebook Gaming.

Además a partir de hoy, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate que jueguen en consola recibirán la suscripción a EA Play sin coste adicional.

Xbox Series X está disponible por 499,99 €, Xbox Series S por 299,99 € y los nuevos mandos inalámbricos Xbox por59,99 €, en blanco por 59,99 € y azul por 59,99 €, y el kit de bateria recargable.