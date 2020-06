Por fin llega 'The last of us 2', ya jugado y analizado

Especial de 'Ultima Partida'. Este viernes se ha puesto a la venta uno de los juegos más esperados de los últimos años: 'The last of us 2'.

Ya hemos jugado a esta espectacular aventura de la que te contamos lo que nos ha parecido y sus características técnicas y de jugabilidad.

Además te comentamos algunos de los aspectos de su historia, uno de sus puntos más fuertes, pero sin desvelarte nada del argumento.

Si te ha gustado un poco recuerda que puedes suscribirte:

Y también puedes escucharnos en formato podcast: