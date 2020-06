Detalles sobre la serie 'The last of us' y películas relacionadas

Llega uno de los videojuegos más esperados, la secuela de 'The last of us'. Aprovechando el evento, en 'Hora Cine' hablamos de la serie que se está preparando sobre esta saga. Te comentamos los actores que se están tanteando, como será la adaptación y más detalles.

Además traemos algunas películas y series relacionadas con el tema que trata el videojuego.

Repasamos algunos títulos en los que se ha inspirado este videojuego y otros que parecen haber adaptado la aventura protagonizada por Joel y Ellie.