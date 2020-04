Desde estás humildes páginas y más humildes dedos que escriben esto, me gustaría dar las gracias a todos esos gamers que me puedan leer y que día tras día se juegan el tipo por salvar el mundo y a sus habitantes: sanitarios, protección civil, policías, guardias civiles, militares, transportistas, mensajeros, comerciantes, dependientes, y en general todos los que están haciendo que todo funcione como debe, que nadie se aproveche de ello y que todos los confinados tengamos la necesidades necesarias cubiertas, a todos vosotros deciros que sois los héroes de verdad y no los que existen en los videojuegos.