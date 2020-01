Alienware Concept UFO, el PC Gaming portátil definitivo estilo Nintendo Switch

Bienvenidos a Ultima Partida, en el programa de hoy volvemos al formato habitual donde destacamos lo que ha hecho explotar el CES 2020: un pc gaming comprimido en lo que parece una Nintendo Switch con estilo muy futurista.

El contenido del programa entero es:

Sony presenta el logo de PS5 en el CES 2020

Kit de desarrollo de PS5 en detalle con esta imagen filtrada

IN & OUT

IN: Masahiro Ito en un nuevo proyecto

OUT: Dead Mage, el equipo tras Children of Morta, acusado de infringir la ley islámica en Irán

PS5 y Xbox Series X tendrán un precio muy similar según los analistas

El conflicto legal entre Crytek y Star Citizen podría beneficiar a los jugadores

RUMOROSFERA

Nintendo Switch lanzará una nueva versión a mediados de 2020

AMD da más detalles de Xbox en CES 2020

EL DEBATE

¿Acabará el juego en streaming con las consolas tradicionales?

Ni no Kuni llegará a Netflix este mes

Los videojuegos no son para niños

Dell presenta Concept UFO en el CES 2020

Sonic Project Hero

