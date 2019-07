Fortnite pierde audiencia y 17 noticias más

El penúltimo programa antes de irnos de vacaciones donde Enric ya ha vuelto nos ponemos al tanto con lo que ha pasado está semana:

Microsoft y Stranger Things te ayudan a crear videojuegos, CUBG, el clon con coches de PUBG, demanda contra Nintendo por los Joy-Con, llamar adictivos a los videojuegos como un cumplido, la vendeta a los videojuegos The Witcher, WB Montreal confirma que están..., el remake del primer Red Dead Redemption, AlphaStar, la IA de Google compite en StarCraft 2, Final Fantasy VII en Dreams, El Señor de los Anillos y El Hobbit en Minecraft, Minecraft cargada de mods, VR de muñeca, el Razer Mamba Wireless, FORNITE sigue perdiendo audiencia, Mega Man da el salto a iOS y Android, Kojima detenido en la aduana, Madre y su hijo en World of Warcraft y World of Warcraft con Unreal 4.

