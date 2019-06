Freeloy, vencedor del Red Bull Player One

“Una combinación de dos factores clave: jugar con campeones con que estaba cómodo y estudiar constantemente a los rivales”, con este combo ganador el joven barcelonés Eloi ‘Freeloy’ Cabatés justificaba su victoria, imbatible, en el torneo nacional Red Bull Player One.

La final se jugó este fin de semana en Madrid, durante la feria de videojuegos Gamergy, que congregó a 60.000 personas y supone que Cabatés, que no cosechó ninguna derrota durante su camino al triunfo, será el elegido para representar a España en la final mundial que este diciembre, lo mismo que sucedió en 2018, se jugará en Brasil. Para alcanzar el mejor grado de preparación antes de tan importante cita, Freeloy tendrá la oportunidad de depurar su entrenamiento junto a los mejores profesionales en una bootcamp.

“Tuve miedo las dos primeras rondas, particularmente observando cómo jugaban algunos de mis amigos, con quien había entrenado, Valls y Zuric, sabía que tenían un gran nivel”, pese al respeto a sus adversarios Cabatés, que se ha formado como coach y es en la actualidad entrenador del Club Panthers, llegó invicto a la gran final, en una serie de partidas en que destacó por su juego, muy analítico, movimientos de infarto durante los octavos de final, y un dive a nivel 6 con Renekton, absolutamente espectacular, que determinó su paso a semifinales.

Durante las semifinales -que fueron retransmitidas por los casters Toad y Jaime Mellado- y ante un público totalmente entregado, Freeloy dejó clara su supremacía y en el duelo final contra Doomz, y pese a una primera derrota ante Vladimir, Cabatés exprimió al máximo sus campeones para acabar coronado como el mejor de cinco partidas.

De cara a la final internacional de este diciembre no quiere pensar demasiado en el peso de representar internacionalmente a España, pero ha comenzado ya a analizar la final del año pasado, a tantear el terreno y se ha fijado un programa de entrenamientos diarios para no perder el ritmo de juego y llegar en plena forma a Brasil.

Tras varios años vinculado a los esports y en particular a League of Legends, Freeloy asegura que sus padres no daban crédito cuando les comunicó su victoria y su inminente viaje a Brasil. “es un mundo que me apasiona, estoy siempre abierto a nuevas puertas en este sector”.

Con el patrocinio de Elite Gaming Center y el fabricante de hardware AOC, Red Bull Player One se ha desarrollado en cada uno de los once centros que Elite Gaming ha abierto en nuestro país (en Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Mallorca, Bilbao, Salamanca, además de los dos espacios en Madrid y los dos en Barcelona).

Además del viaje con gastos pagados a Brasil y la formación en la bootcamp, los tres mejor clasificados (Freeloy, Doomz y YoSeDe8) recibieron una pantalla, cortesía de AOC, co-patrocinador del torneo.