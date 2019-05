Música, libros, cómics, series, películas, videojuegos... todo gratis y tú sin saberlo

Este artículo está basado en hechos reales y se lo dedico a todas esas personas que compran online, que lo hacen a través de la tienda más grande que existe, Amazon, y que no tienen ni idea de todo lo que se están perdiendo por no leer un poco más al contratar ese servicio que hace que le lleguen sus compras antes.

Sabemos que Amazon es una empresa gigante, una de las más importantes de internet pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que está metida en todo, incluso en que puedas escuchar música donde y cuando quieras si eres cliente de Amazon Prime.

El Prime que lo da todo y nadie sabe

La suscripción para que te lleguen tus compras más rápidas a tus manos está llena de extras que la gente desconoce por completo como son:

15% de descuento en pañales, esta oferta solo la entenderán los que son padres y la verán como un destello de luz milagroso, y os lo dice un padre de dos niñas.

Almacenamiento de tus fotos ilimitadas, olvidate de hacer copias en discos duros y perderlos porque se te rompan.

Series y películas en streaming, es la competencia a Netflix y HBO, me flipa que la gente desconozca por completo este servicio con series propias como "The Man in the High Castle", una serie del escritor Philip K. Dick (BladeRunner) distópica donde los nacis ganaron la segunda guerra mundial y conquistarons EE.UU., La maravillosa Señora Maisel, serie de humor donde una mujer se hace monologista en un momento donde la mujer debería de estar en la casa con los niños, Jack Ryan el agente del FBI que pasa de consultor a escapar de la muerte cada dos por tres y The Grand Tour, que si te gustan los coches no te tengo que decir nada más.

Una biblioteca de libros gratis, Y CÓMICS cómo los de 63 de Star Wars y no solo antiguos sino cosas nuevas como la serie de Poe Dameron.

Videojuegos, regalan cada mes a través de su plataforma Twitch, extras para juegos y juegos completos.

Música por streaming, ¿sabes qué tienes acceso a dos millones de canciones para escuchar cuándo y donde quieras? Y ahora encima tienen una oferta de probar la versión sin limites que te da acceso a 50 MILLONES DE CANCIONES gratis por 30 días, que si te gusta y lo contratas es de 3,99€ al mes frente a los 9,99€ de Spotify y Apple Music.

Estos son los extras que la mayoría de la gente que tiene contratado el Amazon Prime desconoce, que son suyos y que yo quiero que comiencen a disfrutar ya mismo.