Voces para la Sibil·la

El canto de la Sibil·la será de nuevo protagonista en las misas de la Nit de Nadal que se celebrarán en toda Mallorca en parroquias y templos, y en este caso concreto en Palma, recordando el nacimiento de Jesús. Esta pieza musical, como se recordará, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el año 2010.

Intérpretes profesionales y de todas las edades se hacen oír a la hora de entonar los versos del juicio final, tema central de esta pieza medieval:

Al Jorn del judici

Parrà el que haurà fet servici.

Jesucrist, rei universal,

Home i ver Déu eternal

Del cel vendrà per a jutjar

I a cada u lo just dará

Este es el inicio del canto de la Sibil·la que se canta en la Isla desde la Conquista y que en la actualidad se interpreta en Mallorca, Valencia, Cataluña y en l’Alguer (Cerdeña). Existe una versión valenciana que se ha venido recuperando en la catedral de Valencia desde hace diez años y la canta el Grupo de Ministrers. A través de este canto, un poema sobre el juicio final, que reproducía las profecías de la Sibil·la de Eritrea, pueden encontrarse conexiones de nuestra cultura con la de otros países.

Francesc Vicens, autor de la obra El Cant de la Sibil·la a Mallorca, explica que «formaba parte del teatro litúrgico medieval, se la conocía desde Portugal hasta el Este de Europa, y no solo se canta en Navidad, sino también en las fiestas más relevantes. Este canto y otras representaciones se prohibieron a partir del Concilio de Trento, que no permitió que se celebrara durante las representaciones litúrgicas y que hizo que desapareciera de muchos lugares, aunque en Mallorca, a pesar de ello, las prohibiciones éstas se levantaban porque el pueblo lo exigía».

Estos días previos a la Nochebuena, las voces de jóvenes y profesionales, entre ellas varias sopranos se esmeran en los ensayos para mayor lucimiento de esta importante ceremonia.

Bartomeu Manresa ensayando junto a la la soprano Montse Mozo en la iglesia de Santa Creu.

En Santa Creu, la misa será a las 20.00 horas y la Sibil·la estará a cargo de la soprano Montse Mozo, acompañando en los interludios el reconocido organista mallorquín, Bartomeu Manresa. Durante la misa, cantará el coro de la Capella mallorquina, dirigida por José María Moreno. La Sibil·la hará su entrada al templo con la música de la Tocatina de Bernat Juliá.

Maria Ángels Ferrer por 39 años consecutivos cantará la Sibil·la en la iglesia de Sant Jaume. La acompañará en los interludios la organista Leonor Vich.

Otra soprano, Maria Àngels Ferrer, la interpretará por 39 años consecutivos en Sant Jaume a las 19.00 horas. En los interludios de este canto tocará la organista Leonor Vich.

En Sant Francesc, a las 20.00 horas debutará cantando la Sibil·la Magdalena Palmer, alumna del colegio, de 13 años de edad.

Magdalena Palmer durante un ensayo con Francisca Rosselló.

En la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús de Son Armadans a las 19.00 horas la cantará Raquel Llera, y los interludios estarán a cargo del jovencísimo organista, gran promesa musical, Agustín Aguiló. Es hijo de Agustín Aguiló, violinista de la Orquestra Simfònica.

Agustín Aguiló y Raquel Llera durante el ensayo en Santa Teresita.

En el monasterio de Santa Elisabet (Sant Jeroni) la cantará la soprano Pilar Rosselló, a las a las 12.30 horas, acompañada por el organista Pedro Aguiló.

La soprano Pilar Rosselló durante un ensayo en el monasterio de Sant Jeroni.

En la parroquia de la Resurrección (Camp Redó), a ls 17.30 horas la cantará Beatriz Gosálvez, quien hará doblete cantando la Sibil·la a las 20.30 en la parroquia de Sant Francesc de Paula a las 20.30h.

En la iglesia de Sant Gaietà (Misioneros de los Sagrados Corazones) de la calle Sant Gaietà, la cantará Carmen Bazán a las 19.00 horas y en cuyos interludios actuará el organista Guillem Ferrá.

Para la soprano Cristina Marí este año será la 37 ocasión que interpretará el cant, lo que supone para ella un gran respeto. La acompañará el organista Miquel Bennasar. El Sermón de la Calenda estará a cargo de Juan Amengual y el del Ángel por Assumpta Planas.

Marta Serra, la interpretará en esta Nit de Nadal en dos parroquias. En la de Sant Agustí a las 18.00 y en la Basílica de Sant Miquel a las 19.00h. Los interludios al órgano serán del maestro Fernando Núñez, quien también ha preparado a dicha joven en este difícil canto.

El organista Fernando Núñez y Marta Serra en la basílica de Sant Miquel.

En las parroquias de las barriadas también se oirá el ancestral canto. En la de Son Roca, las 'matines' serán a las 18.00. Cantará Zaida Anaya, acompañada de Isicio Torrecillas. En la de Sant Bartomeu de Son Rapinya, la misa de Nadal será a las 20.00h y cantará María Francisca Pizá a la que acompañará al órgano Pep Natta.

En la parroquia de la Purísima Concepción de La Vileta, se celebrarán a las 19.00. Cantará Inés Barceló acompañada por José Luis Sart.