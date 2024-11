La esponjosidad de su masa con un agradable sabor base rematado por el contrapunto más intenso del relleno son algunas de las armas que han ayudado al panetone a erigirse en pocos años como uno de los reyes gastronómicos de la Navidad. ¿Juega este tradicional bizcocho italiano ya en la misma liga que el roscón de reyes, el turrón o las uvas de la suerte? Seguramente todavía no, pero va ganando terreno a pasos agigantados Las redes sociales ayudan a potenciar esta tendencia cuando un producto es estéticamente atractivo como es el caso. Esto ayuda a que se viralice, dándose a conocer y provocando un aumento de la demanda. Desde hace menos de una década varias pastelerías de Palma ‘se han puesto las pilas’ para saciar una demanda que continúa en aumento. Hablamos con los responsables de dos de ellas para que nos cuenten las claves que envuelven a este producto.

Variedades

El panadero Lluís Pérez elabora personalmente cada panetone de la pastelería que lleva su nombre. «Es un producto que me encanta. Junto a la coca de patata, la ensaimada entrunyellada y el roscón son mis dulces favoritos», opina este repostero que confiesa sentir predilección por los dulces de masa en favor de otros postres más blandos como serían una mousse o un flan. «El año pasado hicimos más de mil y este año esperamos hacer más. Se ha popularizado mucho en los últimos años. Nuestra producción ha aumentado exponencialmente en los últimos tres años, más o menos», explica Pérez y añade que «es una cosa diferente que si está bien hecha es muy buena y, a diferencia del roscón que se concentra únicamente los dos días de Reyes, el panetone se puede comer durante toda la Navidad».

El reputado pastelero cuenta que «nosotros hacemos uno de chocolate negro con un 65 % de cacao, otro de naranja mallorquina y almendra tostada y uno de fresa que lleva un chocolate de fresa que se funde dentro del panetone y queda como si fuese una confitura. Tengo que reconocer que los primeros años no me salían tan bien como ahora (ríe)».

Lluís Pérez con uno de los panetones que crea personalmente en estas fechas.

En aumento

Por otro lado, el brasileño Gus Alem de UCO Bakery cuenta que «se trata de un producto que en España cada vez tiene más aceptación. Cada año vendemos más. La gente lo busca por la calidad pero también porque es un producto natural de mucho sabor. Esperamos que la producción total entre todos supere los dos mil panetones. Es la meta».

Gus Alem, de UCO Bakery, con uno de los panetones que elabora en Navidad.

«Nosotros tenemos dos fijos: el de pepitas de chocolate belga con una pasta de naranja de Sóller y el tradicional con cítricos y pasas. Además sacamos unas ediciones especiales más pequeñas temporales de chocolate y pistacho, otro de caramelo salado y almendras mallorquinas y de frambuesa con avellana», comenta.

«Al principio no teníamos a nadie fijo pero gracias a que hemos crecido desde el año pasado hay dos panaderas casi exclusivamente dedicadas a la producción. Yo empecé a aprender de manera autodidacta en 2019 y adquirí conocimiento suficiente para enseñarlas. Para nosotros es el producto estrella de Navidad».