Expertos consideran que el éxodo de Baleares a la Península seguirá en los próximos años

El éxodo de Baleares a las comunidades de la España vaciada continuará unos años mientras el problema de la vivienda no se resuelva y si el cambio climático sigue provocando veranos de récord de temperatura. El experto en demografía y catedrático jubilado de Geografía Humana de la UIB, Pere Salvà, adelanta que seguirá habiendo más migraciones, favorecidas por las posibilidades de hacer teletrabajo. «Una de las causas es la vivienda y el otro es un cierto éxodo climático vinculado a la posibilidad del teletrabajo», explica.

Salvà sostiene que una parte de quienes se mudan a la Península, que llegaron a las Islas en los años 60 y 70, regresan a sus pueblos de origen donde han comprado vivienda a un precio mucho más barato que en las Islas. El piso que tienen en Balears se lo ceden a sus hijos, según esta hipótesis. Lo que ya está claro es que los peninsulares han dejado de venir a Balears en búsqueda de trabajo, como lo hicieron de forma masiva durante el ‘boom’ del turismo. «Se ha paralizado la inmigración tradicional de la Península y ya solo son extranjeros los que emigran las Islas.

«La España migrante ha envejecido y, en las comunidades donde se da el fenómeno d de la España vaciada, el potencial laboral de jóvenes ya no está», asegura Salvà. Lo que sí han detectado es ese proceso inverso de retorno. «No hay gente joven para migrar y además, con la problemática de la vivienda, ya no vienen a Baleares», añade. La inmigración peninsular ha dado paso a la inmigración extranjera, básicamente latinoamericana. «Si se observa el crecimiento de la población en general, el aumento ha sido imparable –excepto durante unos pocos años de la crisis de 2008– y todos son extranjeros», precisa.

«Llegan a las Islas con la percepción de que aquí somos muy boyantes con grandes posibilidades laborales, aunque no se les informa de los problemas de la vivienda», señala. Salvà destaca que la mayoría vienen con visado de turista y luego se quedan. «El 99 % de los inmigrantes extranjeros no llegan en pateras;llegan por los grandes aeropuertos de Madrid y Barcelona y no van a la España vaciada, sino que luego toman un avión a Baleares», afirma. Vienen a suplir la falta de mano obra barata que ya no quiere cubrir los peninsulares. «Son quienes tienen que vivir en pisos compartidos e incluso en habitaciones compartidas», asegura.