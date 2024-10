Cocinar en paz

El proyecto benéfico Ray of the Sun, lanzado por la Asociación Help to Ukraine Children’s from Mallorca en 2022, celebraron ayer, junto a empresas colaboradoras y miembros de la Asociación de Cocineros y Reposteros Afincados en las Islas Baleares, Ascaib, un divertido taller de cocina. En esta ocasión, medio centenar de niños y niñas de Ucrania, que disfrutan de un programa de tres semanas en Mallorca, dedicaron la jornada matinal a conocer algunos productos de la Isla y combinarlos creando una explosión de sabores.

El mediático chef Koldo Royo, y presidente de Ascaib, dirigió el taller con otros miembros de la asociación. «Hemos hecho una tapa sensacional con galletas de muro y sabrasada, algo que ha encantado a los pequeños. Luego hemos aliñado aceitunas. También han hecho chocolate con algarrobas y almendra de Mallorca», comenta Koldo, mientras algunos preparaban una refrescante bebida de mandarina. El proyecto Ray of the Sun, nació con la misión de proporcionar un respiro y alegría a los niños ucranianos de 8 a 12 años que perdieron a sus padres en un conflicto militar y están experimentando una situación de adversidad y tristeza. «Durante este tiempo, adoptamos a 30 niños en 2022 y a 50 niños en 2023. Este octubre, tenemos, hasta el día 26 a 50 niños», comenta Igor Volodko. Durante su estancia, los niños se alojan en hoteles y participarán en actividades al aire libre como natación, senderismo, juegos deportivos y excursiones. «También interactúan con otros niños de su edad y de diferentes culturas, fomentando así la integración y el respeto mutuo», comenta Volokro. El proyecto también proporciona apoyo emocional a estos niños. Los niños vienen acompañados de equipos de educadores, psicólogos y trabajadores sociales que los ayudarán a hacer frente a su pérdida y a enfrentar sus miedos y ansiedades.