Silvia Salas: «Bárbara Rey obligaba a su hijo a hacerle las fotos con el Rey, aunque ahora lo niegue»

Silvia Salas ha participado este lunes al mediodía en el programa que dirige Joaquín Prat, Vamos a ver, en Tele 5, y ha hablado sobre un tema que está absolutamente de moda: los encuentros entre la vedette Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I, encuentros más que públicos y notorios, pues desde hace días desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos con ellos, además, ilustrados debidamente con imágenes de ambos.

Como siempre, Silvia estuvo correcta, pero muy contundente, defendiendo a Ángel Cristo Jr. y arremetiendo contra la madre… ¡Y contra el Rey emérito…! Finalizado el programa, hablamos con ella y asegura que «el hijo, por entonces un niño, fue quien hizo las fotos y los vídeos de ella y el Rey, como también fue el autor de las fotos de ella, su madre, y Fran Francés, en Mónaco, masturbándose. Y es que la madre le obligaba a hacer las fotos a su hijo, por mucho que ahora diga lo contrario».

Y lo dice con conocimiento de causa, puesto que Fran Francés, con quien mantuvo una relación, fruto de la cual tuvieron un hijo, se lo comentó.

Silvia nos repite lo que nos dijo hace unos meses, antes de que saltara el escándalo real-plebeyo con pelos y señales: «Yo sabía de esas fotos y de esos vídeos. Es más, quise sacarlas, denunciar el caso, pero no me dejaron. Por entonces, el Rey era Rey, no Rey emérito».

En cuanto a la relación madre-hijo, Barbara-Ángel, ella, como hemos apuntado, se pone del lado del segundo: «¿Tú ves normal que diga que su hijo la está maltratando, cuando la maltratadora es y ha sido ella? Y eso no lo digo yo, lo dice su propio hijo. Pasa que ella va de víctima... Pasa que mucha gente ya no la cree», explica.

Como no podía ser de otro modo, salen a colación los diálogos entre ella y él, Bárbara y Su Majestad. «Yo tenía conocimientos de algunos, pero… ¡Vergonzoso!. «De película de Torrente, como apuntó alguien», le decimos. «Sí, sobre todo cuando él cuenta que equivocadamente se confundió de casa y se metió en la de Geni Llada, su vecina… O cuando llama la madre de ella al Rey para pedirle un trabajo para su hija, diciéndole que había encontrado su número en la agenda de Bárbara, cuando realmente había sido esta quien se lo había proporcionado… Pero lo más doloroso de todo fue cuando nos enteramos que, a causa de dos chantajes, ella se lleva más de 600 millones de las antiguas pesetas de los españoles y un programa en la tele, todo por no airear una fotos cuyo autor es su hijo, fotos que involucran al Rey emérito, fotos que ahora estamos viendo, además de escuchar los vídeos, que también grabó el chico con el consentimiento de ella. En fin, ¡vergonzoso!, sobre todo el papel del Rey, que se ve en los audios que va de sobrado, que está más pendiente de sus asuntos de la entrepierna que del problema que atraviesan muchos españoles, y encima compra el silencio de ella con nuestro dinero. Sí, porque con lo que estamos viendo y oyendo, Torrente se queda corto con esta historia».

De todos modos, le decimos, el Rey, en su momento, apoyó mucho a Mallorca, primero, pasando los veranos en la isla y, segundo, promocionándola a nivel mundial a través de los egregios invitados que trajo. «Sí, de acuerdo -responde Silvia-. La promocionó como está promocionando ahora Sansenxo. Pero una cosa nada tiene que ver con la otra».

En cuanto a si intuye cómo terminará este asunto, Silvia Salas responde que que no, «porque seguramente saldrán más videos. Pero lo que sí está claro es que a raíz de todo esto la Monarquía española puede resentirse. Es más, se está resintiendo ya», concluye.